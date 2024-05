Et si Jésus avait les clefs d’un leadership engagé et harmonieux ? Répondant à de jeunes professionnels sur l’art de savoir déléguer en assumant ses responsabilités, le chef d’entreprise Hubert de Boisredon n’hésite pas à recourir au plus haut des modèles.

Chrétiens ou non, beaucoup de jeunes qui travaillent peuvent avoir le sentiment d’une vie professionnelle éloignée de leur idéal. Le monde du travail peut être rébarbatif, soumis à la pression du résultat, avec parfois une frustration relationnelle. Or, par notre foi, nous nous savons porteur d’un trésor : celui de nous savoir aimé inconditionnellement par Dieu. Cette prise de conscience agit comme une lumière intérieure. Mais comment lui permettre de briller de manière juste autour de soi dans notre travail ?

Entre responsabilité et confiance, un équilibre instable

Lors d’une réunion récente de préparation du Festival Santos qui aura lieu fin août à Paris pour les 25-35 ans, les membres de l’équipe Jeunes Pros de la Conférence des évêques de France qui organisent l’événement me demandent : “Quelles sont les clefs d’un leadership engagé et harmonieux ? Comment savoir appeler d’autres, savoir s’entourer et déléguer pour ne pas être épuisé dans sa mission de responsable ?” Sujet délicat — qui me concerne directement comme dirigeant d’entreprise — car trouver l’équilibre entre “porter la responsabilité” et la “déléguer”, “s’impliquer directement” et “laisser faire dans la confiance” est toujours un exercice instable qui invite à l’humilité.

Jésus met la priorité à s’intéresser à la vie de ceux qui lui sont confiés.

Il me semble cependant que Jésus donne quelques clefs de ce leadership harmonieux. Que fait-il ? Tout d’abord, il sort de lui-même, il choisit ses disciples et les appelle par une rencontre personnelle : “Viens, suis-moi !” Prenons-nous le temps de choisir nos collaborateurs et de les appeler à nous rejoindre ? Ensuite, il prend soin de ses disciples : “Venez vous reposer un peu…” Et puis il les rencontre personnellement, par un cœur à cœur, que ce soit avec la Samaritaine, avec Marthe et Marie, avec Nicodème, Zachée ou le jeune homme riche… et aussi avec les compagnons d’Emmaüs. Quand ils disent “Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route ?” (Lc 24, 13-35), on imagine bien l’intensité de leur échange. Jésus met la priorité à s’intéresser à la vie de ceux qui lui sont confiés.

Oser dire “J’ai besoin de toi”

Il ne s’agit pas de vivre sa responsabilité en se contentant simplement de passer de bons moments amicaux. Prendre soin de l’autre suppose que le responsable s’organise en amont pour assurer que les différentes tâches à remplir soient claires et déléguées aux bonnes personnes. Cela lui permet de mettre sa priorité à prendre soin de ses collaborateurs, dans un « être avec » impliqué et fécond. Vivre sa responsabilité ainsi sera non seulement moins lourd qu’en restant seul à assumer toutes les charges sur son dos, mais ce sera aussi gratifiant et source de joie. Cela suppose d’avoir l’audace de sortir de sa timidité ou de sa zone de confort pour oser appeler d’autres à rejoindre nos équipes et à partager les responsabilités. Oser dire à l’autre « J’ai besoin de soi » est en soi un acte de leadership courageux.