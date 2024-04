Vous vous demandez sûrement quelles sont ces micros-infidélités qui nuisent à la relation et qui peuvent mettre en péril un couple. Parfois, elles sont si subtiles qu’elles peuvent passer inaperçues. Voici comment les détecter.

L’infidélité dans une relation, qu’elle soit amoureuse ou conjugale, est une des causes principales de ruptures, entraînant des divorces dans les mariages et des déceptions amoureuses dans chaque relation. Aimer vraiment nécessite de la volonté et un engagement fort de la part des conjoints pour éviter les micro-infidélités ou les plus grandes infidélités.

La psychologue mexicaine Angie Larios définit l’infidélité comme tous « les comportements qui rompent les accords dans la relation ». La micro-infidélité, connue sur les réseaux sociaux sous son terme anglais micro cheating, peut ainsi être considérée comme une “attitude qui, même si elle n’amène pas à rompre les accords, sont très proches de les rompre”. La psychologue souligne que les micro-infidélités peuvent être commises au quotidien.

L'infidélité commence lorsqu'on donne à un autre ou à autre chose le temps et l'attention qui devraient être accordés en priorité à son conjoint. Voici des illustrations concrètes des micro-infidélités les plus courantes.

1

envoyer des messages en cachette



Vous êtes en couple, mais en même temps vous avez des conversations régulières avec une autre personne, votre ex, quelqu’un que vous aimiez bien dans le passé, ou encore quelqu’un qui retient votre attention en ce moment. “Pour beaucoup, il n’y a d’infidélité que sexuelle. Mais la fidélité, c’est bien autre chose. C’est se garder pour l’autre et lui réserver tout ce qu’on a de meilleur”, souligne le père François Potez dans son dernier livre Puisque vous avez décidé de vous aimer.

2

visionner des contenus pornographiques



Qu’il s’agisse de visionner de la pornographie ou de suivre des personnes qui publient des contenus hypersexualisés sur les réseaux, cela constitue une infidélité et nuit à la relation. La pornographie altère la relation affective et sexuelle, dans la mesure où elle éloigne de l’autre ou pousse à en faire un objet de plaisir.

3

garder son profil actif sur un site de rencontres



Une autre forme d’infidélité est de garder son profil actif sur un site de rencontres alors que vous êtes en couple. Continuer à publier ou à recevoir des messages vie une application de rencontres va à l’encontre de l’engagement plein et entier à aimer l’autre.

4

mentir à son conjoint



Pourquoi ces non-dits ? Pourquoi ce petit secret ? Qu’y a-t-il dans cette relation avec un autre que les époux ne peuvent se dire ? Autant de signaux qui tirent la sonnette d’alarme de l’infidélité. Un autre est entré dans le couple et commence à distendre les liens conjugaux. La confiance et la communication sont la base de toute relation visant l’amour pur et véritable.