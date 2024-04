Des prêtres et des diacres qui aiment (aussi) la petite reine

Le 1er et le 2 mai prochain, c'est en Arles qu'aura lieu la 23e édition du championnat de France de cyclisme du clergé (CCFC). Un événement unique en son genre, qui réunit des prêtres, des diacres mais aussi des religieuses, tous sportifs et animés d’une belle flamme, humaine et spirituelle.

Jumeler foi et vélo, voilà une idée qui roule depuis plus de 20 ans maintenant ! La 23e édition du championnat de France de cyclisme du clergé (CCFC) se déroulera cette année les 1er et 2 mai prochain. Cette course qui réunit une petite centaine de religieux dans un esprit de saine compétition, est organisée chaque année dans un diocèse différent, histoire de varier les circuits. Une compétition tout ce qu’il y a de plus officielle puisque ce championnat est inscrit au calendrier de la Fédération française de cyclisme (FFC).

Ce sera donc en Arles cette année, sous l’organisation de don Jean-Yves Urvoy, de la communauté Saint Martin, et de ses cinq vicaires dont l’un d’entre eux, don Guilhem de Saint-Chéreau, a remporté le titre de champion de France de cyclisme du clergé en 2023 à l’abbaye de Ligugé (Vienne). Titre qu’il remet en jeu cette année. “S’il n’était pas dans la tradition jusqu’ici que le vainqueur organise la course l’année suivante dans son diocèse, il s’agit d’un heureux hasard”, confie à Aleteia don Jean-Yves Urvoy, qui avait proposé l’année dernière sa candidature pour recevoir ce championnat en 2024, la veille de la victoire de son “poulain” !

Course en ligne et contre-la montre

Toutefois, Arles étant un peu plus au sud que Poitiers, ils seront un peu moins nombreux cette année, “à cause des ponts, des dates et des trajets”. Ce sont ainsi une soixantaine de cyclistes qui sont actuellement inscrits et seront accueillis sur place pendant la compétition, dont deux femmes, “deux consacrées de Notre Dame de Vie”. Au programme, course en ligne le 1er mai, “six boucles soit 62 kilomètres pour les hommes, quatre boucles de 41 kilomètres pour les deux religieuses”, puis contre-la montre le lendemain. Entre les deux épreuves, les religieux sportifs sont logés chez des paroissiens, et nourris par grande tablée à la maison paroissiale, “pour l’esprit festif et fraternel”. Bien sûr, la messe quotidienne est également prévue, “pour l’aventure spirituelle”.

Et à quoi ressemble l’entraînement d’un curé sportif et fan de petite reine pendant l’année, est-on tenté de demander à don Jean-Yves Urvoy, 55 ans, et coureur de ce championnat depuis plusieurs années ? “Honnêtement, pas besoin d’entraînement spécial, car nous avons une seule voiture pour six ! Alors tous nos déplacements, pour aller dire une messe ou faire une visite, se font à vélo, soit près de 12.000 kilomètres par an tout de même”, avoue encore le prêtre qui confie ainsi son secret !

L’entraînement des six prêtres d’Arles semble donc au point. Reste une inconnue, celui des autres coureurs habitués de la course. Pour les amateurs du film Sacerdoce, on se souvient que parmi les prêtres suivis dans leur quotidien, on y découvrait le père Paul Bénézit, qui était monté sur la première marche du podium devenant champion de France de Cyclisme du Clergé 2022. Le jeune prêtre d’Orléans a confirmé sa venue en Arles, voudra-t-il récupérer son titre ? Réponse le 2 mai.