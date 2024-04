“Holy Games” monte en puissance

Membre fondateur de Holy Games, François Morinière fait le point sur les initiatives lancées par la Conférence des évêques de France et le diocèse de Paris pour témoigner de manière joyeuse de la présence des catholiques dans le monde du sport.





Nous avons parlé il y a quelques semaines de l’initiative « Holy Games » portée par le diocèse de Paris et la Conférence des évêques de France. Son objectif ? Que l’Église de France réponde présent à l’occasion des prochains jeux olympiques à Paris cet été. Après plusieurs moments symboliques comme la cérémonie qui fit de la Madeleine l’église des sportifs en septembre dernier, les initiatives se multiplient pour témoigner de manière joyeuse d’une présence catholique dans le monde du sport.

Une course et un match

Le dimanche 28 avril, une course baptisée « Paris Églises Tour » a rassemblé plus de 1000 coureurs pour un parcours de 10 km reliant Notre-Dame de Paris, les églises Saint-Étienne-du-Mont et Saint-Sulpice, la chapelle de la Médaille miraculeuse, la basilique Notre-Dame des Victoires et enfin la Madeleine dans une ambiance joyeuse rassemblant un public de tous âges. Certains ont fait en parallèle 5 km de marche à pied. Le 5 mai prochain, une équipe de prêtres renforcée par Mgr Emmanuel Gobilliard, un rabbin et un imam jouera un match de football de prestige à Poissy contre le célèbre Variétés Football Club créé dans les années 1980 par Jacques Vendroux, aujourd’hui patron du service des sports d’Europe 1. Des anciens footballeurs comme Robert Pirès, Alain Giresse, Claude Puel, Christian Karembeu ou Olivier Dacourt, se prêteront avec joie à une vraie confrontation autour du ballon rond. Ce match est la suite du magnifique voyage que Jacques Vendroux avait organisé l’année dernière à Rome avec son équipe, avec en point d’orgue une rencontre avec le pape François.

Un événement national de prière œcuménique

Le 8 mai, la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, le conseil national des Évangéliques de France s’unissent pour un grand événement national de prière, de louange, de fête, de football et de rencontre au stade Pierre-de-Coubertin à Paris. L’ambiance sera certainement fraternelle et festive dans un des hauts lieux du sport parisien. La flamme olympique qui arrivera en France également le 8 mai prochain va être l’occasion de mobilisation pour plusieurs diocèses sur tout le territoire français à commencer par Marseille ou le voilier le Belem accostera en provenance de Grèce.

Le 25 mai, un grand rassemblement du diocèse de Saint-Denis sera organisé toute la journée à l’école Fénelon de Vaujours, avec des temps de sport et de partage là aussi dans une atmosphère très festive. Notons également l’initiative des « routes » pour les jeunes de 18 à 35 ans qui rejoindront la capitale pour permettre une présence renforcée spécialement pour les églises parisiennes situées dans l’immédiate proximité des différents sites olympiques.

La bonne odeur du Christ

Tous les catholiques de France peuvent s’inscrire à ces rendez-vous sur le site Holy Games, où ils trouveront les informations pratiques utiles et découvriront beaucoup d’autres initiatives à venir. À l’heure où beaucoup continuent de maugréer contre les Jeux olympiques, il est vraiment heureux que les catholiques aient compris la force et la résonance que va prendre l’événement dans l’Hexagone et le monde entier, et assurent cette belle présence de la « bonne odeur du Christ » dont parle saint Paul aux Corinthiens (2Co 2, 15).