Des évêques enfilent leurs baskets et marchent pour les vocations

Du 29 avril au 4 mai, les évêques de la province de Reims se mettent en marche, chacun dans son diocèse, pour prier pour les vocations et rencontrer leurs fidèles. Ils se retrouveront tous à Reims pour une messe finale le samedi 4 mai.

Ils s’entendent bien et ils avaient envie de faire quelque chose ensemble pour leurs diocèses respectifs issus de la même Province. Mgr Eric de Moulins-Beaufort et Mgr Etienne Vetö (Reims), Mgr Jacques Benoit-Gonnin (Beauvais), Mgr Gérard Le Stang (Amiens), Mgr Joseph de Metz-Noblat (Langres), Mgr Alexandre Joly (Troyes) et Mgr Renauld de Dinechin (Soissons), vont enfiler leurs baskets pendant une semaine de marche, chacun dans son diocèse, du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, avant de tous se retrouver pour une messe finale à Reims le samedi 4 mai pour la journée provinciale des vocations. Plusieurs objectifs de ces marches concomitantes : “Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson” (Mt 9,38), arpenter son diocèse à la rencontre des fidèles et se recueillir dans les hauts lieux spirituels de la région. Dans un communiqué conjoint, les sept évêques expliquent ainsi le sens de leur démarche. “Les vocations religieuses et sacerdotales sont vraiment un don de Dieu. La tradition de pèlerinage dans l’Église permet de prier, de supplier, régulièrement et lors des situations difficiles. Nos Églises diocésaines ont besoin que l’on se rassemble pour invoquer le Seigneur Dieu sur le thème choisi pour cette marche”.

Découvrir son diocèse “par les pieds”

Les évêques vont ainsi enfiler leurs chaussures de marche et chacun va parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour, en fonction de la géographie de leurs diocèses, du nord au sud, d’ouest en est, ou bien en passant par des hauts lieux de prière ou de pèlerinages. Difficile de citer les sept itinéraires, mais tous sont accessibles sur les sites des diocèses concernés, afin de permettre aux fidèles de rejoindre leurs évêques, pour quelques kilomètres, quelques heures ou quelques soirées lors de temps de prière dédiés. Chacun de ces évêques dit se réjouir de prendre le temps de mieux découvrir son diocèse “par les pieds”, l’occasion de rencontrer en profondeur les fidèles mais aussi les richesses de la foi implantée dans tous ces territoires.

A l’issue de leur semaine de marche, le samedi 4 mai, c’est en car cette fois, que les évêques rejoindront Reims, chacun vers une paroisse différente, pour reprendre symboliquement la marche vers la cathédrale de Reims où, à midi, ils se retrouveront pour chanter une litanie des saints invoquant tous ceux de la Province. L’après-midi de cette journée provinciale des vocationssera dédiée à la rencontre, aux ateliers et animations sur le thème des vocations, pour petits et grands, avant la grande messe finale à la Basilique Saint-Rémi, là encore, tout un symbole.‌