La chanteuse Pauline Betuel sort ce 26 avril un single en duo avec Fratoun, le chanteur du groupe de reggae les Guetteurs. Avec sa mélodie réconfortante, “Au-delà de mes peurs” invite à l’espérance et la confiance en Dieu. À écouter en boucle !





C’est le conseil le plus répété dans la Bible, jusqu’à près de 365 fois ! “Ne crains pas”, “N’aie pas peur”, “soyez sans crainte”… Sans cesse, le Seigneur nous appelle à quitter nos peurs et à lui faire confiance. Et pourtant, c’est parfois le combat de toute une vie, mais aussi la plus belle des prières. C’est celle que chantent ensemble Pauline Bétuel et Fratoun, le chanteur du groupe de reggae les Guetteurs, dans un tout nouveau single intitulé “Au-delà de mes peurs”, produit par l’association ConcertChrétien.

“C’est une invitation à dépasser ses peurs”, raconte Pauline Bétuel à Aleteia. “À aller vers une terre nouvelle”, à l’image du peuple hébreux en chemin vers la Terre promise. “Un peuple qui sort de la terre d’esclavage pour aller vers une terre où ils seront libres, mais qui leur est inconnue.”, poursuit la chanteuse. “On a voulu se réapproprier cette image et en faire une chanson, pour inviter à sortir de nos peurs qui sont des esclavages, à oser aller de l’avant.” “C’est un hymne à l’abandon”, ajoute Fratoun. “Il faut voir cette chanson comme une prière. Le refrain est un cri vers Lui”.

“La peur nous empêche d’aimer”

Les voix sont douces, la mélodie réconfortante comme une “caresse”. “Au-delà de mes peurs, j’avance au-delà de mes peurs… Tu m’appelles au-delà de mes peurs, bien au-delà de mes peurs…”, répète encore et encore le refrain. La musique, délicieusement entêtante, invite aussi à rentrer plus en soi-même, dans la prière. “Pour les couplets, on s’est arrêté sur quelque chose de lancinant, comme des vagues qui vont et viennent, explique Fratoun. Les paroles prennent en puissance, il y a quelque chose de l’ordre de la consolation, et aussi du labour. J’aime les mélodies lancinantes qui permettent d’inscrire profondément un message.”

Une belle façon de prier pour demander de faire davantage confiance, de s’abandonner totalement dans les mains du Père. Ce thème, qui habite le coeur des deux artistes dans leur relation à Dieu, a vocation à rejoindre chaque chrétien. “On pense souvent que l’inverse de l’amour c’est la haine, or c’est plutôt la peur, assure Pauline Bétuel. Elle nous empêche d’aimer, elle nous enferme. On est appelé à être plus libre pour mieux aimer, et plus on aime, plus on est proche du Christ. Apprendre à aller-delà de ses peurs peut prendre toute une vie. Sans doute cela commence par se tourner vers Lui pour lui demander d’être libéré des craintes qui nous entravent. La musique, comme une prière, peut nous y aider.