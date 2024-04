Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 18 au 25 avril dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

DIGNITAS INFINITA : DÉCLARATION SUR LA DIGNITÉ HUMAINE



Cerf

Résumé : Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Cerf. Aujourd’hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l’avenir de l’humanité, l’Eglise encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François : “Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n’a le droit de lui enlever.” Retrouvez-le en librairie.

2

Entre guerres



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

3

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

4

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER… : CONSEILS POUR LES PREMIÈRES ANNÉES DE MARIAGE



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père François Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.

5

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chef-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

6

TROIS JOURS DANS LA NUIT : CARNET D’UNE VICTIMOLOGUE AU CŒUR DES ABUS



Éditions de l’Emmanuel

Résumé : Isabelle Chartier-Siben, Editions de l’Emmanuel, avril 2024. Le témoignage d’une victimologue qui invite à ouvrir les yeux sur les abus sexuels au sein de l’Eglise. Elle rend compte de l’accompagnement qu’elle propose et invite à l’espérance. Retrouvez-le en librairie.

7

PRIÈRE, PAUVRES, PAIX : L’ABÉCÉDAIRE DE SANT’EGIDIO



Cerf

Résumé : Jean-Dominique Durand, Cerf, avril 2024. Une analyse de l’histoire de la communauté de Sant’Egidio, partie de Rome en 1968, qui a répandu son engagement charitable et sa diplomatie religieuse à travers le monde. Retrouvez-le en librairie.

8

GREG ET L’AVENTURE DE LA VIE



le Sénevé, Artège

Résumé : Thibault D’ Oysonville , Inès D’ Oysonville , Claire Salle De Chou, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s’armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l’avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d’aventures pour comprendre ce qui se joue à l’aube de ta vie d’adulte. Retrouvez-le en librairie.

9

LETTRES À ALMA QUI N’A PLUS BESOIN DE DIEU



Cerf

Résumé : Luc de Bellescize, Cerf, février 2024. Minnie vient de mourir. C’était la grand-mère d’Alma. Où est-elle maintenant qu’elle est morte ? La retrouvera-t-elle un jour ? “Si Dieu n’existe pas, vous ne la reverrez jamais. Sans âme immortelle, il faut laisser ici toute espérance”, lui répond le père Luc de Bellescize, prêtre ami de la famille venu célébrer les funérailles. S’engage alors un échange épistolaire entre la jeune femme et le prêtre. À l’heure d’enterrer son aïeule, le père Luc lui propose de déterrer Dieu des profondeurs de son cœur, d’entrer dans le sens caché de la vie et de la mort, de l’amour et de l’éternité. Une correspondance qui montre que la foi est une source inépuisable de vie et d’audace pour affronter les défis du monde contemporain. Retrouvez-le en librairie.

10

COMMENT ÇA VA PAS ? : CONVERSATIONS APRÈS LE 7 OCTOBRE



Grasset

Résumé : Delphine Horvilleur, Grasset, février 2024. Dix conversations réelles ou imaginaires entre l’auteure et sa douleur, Claude François, les antiracistes ou encore ses enfants, engendrées à la suite de l’attaque d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se déleste ainsi du poids de la sidération et de la souffrance des autres. Retrouvez-le en librairie.