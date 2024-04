Emmanuel Macron avait annoncé en septembre dernier le lancement d'une collecte nationale dirigée par la Fondation du patrimoine dans le but de sauver des églises en péril. Si la collecte de dons demeure poussive, la liste des 100 premiers édifices qui bénéficieront de cette aide vient d'être publiée.

L’ambition d’Emmanuel Macron était de taille : mobiliser 200 millions d’euros en quatre ans, à destination de mille édifices religieux pour préserver un patrimoine menacé. Sept mois plus tard, la réalité est moins enthousiasmante, bien loin des sommes espérées par le président de la République. Un peu plus de 1% de ces 200 millions, 2.3 millions d’euros, ont été récoltés dans une cagnotte participative intitulée “Sauvons le patrimoine religieux de nos villages“. Un montant à comparer au quelque 900 millions récoltés en un temps record pour sauver Notre-Dame de Paris en 2019, dont 40 millions par les seuls particuliers.

“Il y a un attachement à ce patrimoine, que l’on croit ou que l’on ne croit pas” avait pourtant estimé le chef de l’État, qui avait précisé les conditions d’accès à cette aide financière réservée aux communes de moins de 10.000 habitants en métropole et de moins de 20.000 en outre-mer. Les édifices sélectionnés pour bénéficier du dispositif qui offre une réduction fiscale plus importante pour les donateurs, 75% contre 66% de réduction d’impôt sur le revenu, sont tous propriété d’une personne publique et présentent un besoin avéré de travaux de restauration. Six mois après le lancement de cette collecte, la ministre de la Culture Rachida Dati a rendu publique la liste de ses 100 premiers bénéficiaires depuis l’église Saint-André de Jussy-Champagne, dans le Cher.