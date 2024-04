Les vertus insoupçonnées du jardinage

Que vous soyez un passionné de jardinage ou que vous n’ayez pas trop la main verte, sortir en plein air pour prendre soin de votre jardin offre une multitude de bienfaits.

Avec l’arrivée du printemps, rien n’est plus gratifiant que de s’asseoir et d’observer son jardin s’épanouir. Cependant, le seul inconvénient est que ces petits havres de verdure peuvent rapidement devenir difficiles à gérer lorsque tout commence à fleurir en même temps. Alors que sortir et jardiner devrait être une joie, cela peut paraître un fardeau pour certaines personnes, surtout si les mois d’hiver vous ont fait perdre l’habitude de jardiner. Si vous avez besoin d’inspiration, ou simplement envie de vous rappeler pourquoi le jardinage est si enrichissant, voici quelques-unes de ses vertus :

1

SE LAISSER SURPRENDRE PAR LA NATURE



L’une des joies inattendues du jardinage est de tomber sur les petites surprises de la nature. Qu’il s’agisse de découvrir une fleur cachée, d’apercevoir une créature curieuse qui explore votre jardin ou de voir une plante que vous pensiez perdue refaire surface, chaque découverte inattendue ajoute une touche de beauté à votre journée.

2

Apaiser son âme



Le jardinage ne consiste pas seulement à s’occuper des plantes, c’est aussi une forme de thérapie pour l’âme. Être en contact avec la nature, creuser la terre, sentir le soleil sur son visage peut éloigner le stress et procurer un sentiment de calme et de bonheur. Si vous passez une journée particulièrement active dans le jardin, la satisfaction que vous en tirerez vous réjouira.

3

PROFITER DE SA PROPRE RÉCOLTE



Shutterstock

Rien n’égale la satisfaction de récolter ses propres fruits et légumes. Qu’il s’agisse de cueillir des tomates juteuses ou des concombres croquants, chaque récolte est la délicieuse récompense d’un travail acharné et patient. De plus, cela encourage les enfants à essayer de nouveaux aliments : s’ils les cultivent eux-mêmes, ils seront peut-être plus enclins à les essayer. Enfin bien sûr, cultiver ses propres fruits et légumes favorise une alimentation plus saine et est meilleur pour l’environnement.

4

FAVORISER LE LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ



Le jardinage rapproche les gens, qu’il s’agisse d’échanger des conseils avec ses voisins ou de participer à des projets de jardinage collectif. Partager des graines, des techniques de jardinage, ou même simplement des sourires favorise un sentiment de communauté et d’appartenance, et entretient des liens agréables avec ses voisins. Pour ceux qui aiment jardiner comme pour ceux qui débutent, de nombreuses communautés en ligne permettent aussi de trouver des conseils et de merveilleuses sources d’inspiration avec d’autres passionnés du jardinage.

5

REDÉCOUVRIR LA BEAUTÉ DE CHAQUE SAISON



Shutterstock

Le jardinage invite à vivre les changements de saison de manière tangible. Des premières pousses du printemps aux couleurs vibrantes de l’automne, chaque saison apporte sa propre beauté, créant un rythme de renouvellement et invitant à admirer la beauté de chaque saison. Cela apprend aussi à consommer les fruits et légumes disponibles dans son jardin, et à établir un calendrier de récolte et de plantation en fonction de chaque saison.

6

PERPÉTUER LES TRADITIONS FAMILIALES



Chez vos parents ou grands-parents, les jardins témoignent de l’histoire familiale et regorgent de souvenirs. Il est incroyable de voir comment ces espaces extérieurs ont évolué au fil du temps. Qu’il s’agisse d’un jardin pour les enfants ou d’un jardin pour des parents vieillissants, il témoigne de la vie familiale et rappelle d’innombrables souvenirs à conserver précieusement.

