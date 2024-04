Le plus beau service à rendre aux églises bretonnes !

Vous êtes étudiant et cherchez à occuper intelligemment votre été ? Pourquoi ne pas devenir guide touristique en Bretagne, afin de faire découvrir la richesse des églises locales ? C'est ce que propose depuis 40 ans, l'association pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie (SPREV), qui lance sa campagne de recrutement de 90 bénévoles pour un été culturel, au service du patrimoine.

L’été approche, avec son lot de touristes et de familles qui se dirigeront sans doute vers la Bretagne, et vont peut-être avoir la chance de découvrir la richesse du patrimoine religieux de la région, en plus de ses plages ! Mais pour cela, encore faut-il que les églises soient ouvertes et des guides disponibles. C’est sur cette bonne idée que depuis 40 ans, l’Association Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie (SPREV), recrute chaque été, pour trois semaines à deux mois, près de 90 étudiants qui vont être formés pour devenir guide dans des édifices remarquables à travers la Bretagne historique : cathédrales, églises, enclos paroissiaux, ou encore nombreuses chapelles.

Cette belle proposition a été imaginée en 1984 par le père Maurice Dilasser, alors curé de Locronan et aujourd’hui décédé. Elle est implantée dans les cinq départements de la Bretagne historique (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique), et permet de mieux faire connaître le patrimoine cultuel et culturel de l’Église, en proposant tous les jours (sauf samedi et dimanche matin), des visites gratuites sur une quarantaine de sites. Le tout, en bonne intelligence avec les communes, les communautés de communes et les diocèses qui s’associent pour permettre cette organisation pendant les deux mois d’été. Depuis la création de l’association, ce sont ainsi près de deux millions de visiteurs qui ont pu bénéficier de ces visites guidées tout au long de l’été.

Logés, formés et marqués pour la suite

Concrètement, les jeunes guides, âgés d’une vingtaine d’années, après avoir reçu une formation de trois jours lors du weekend de la Pentecôte, vont être envoyés, pour trois semaines à deux mois, dans l’un des édifices religieux qu’ils feront visiter gratuitement aux publics qui se présentent, en proposant une approche historique, artistique mais aussi sacrée. Ils sont logés gratuitement, touchent une indemnité journalière pour se déplacer et se nourrir et peuvent, dans certains cas, bénéficier d’une convention de stage validée dans le cadre de leurs études. “C’est une expérience très enrichissante et très formatrice”, explique à Aleteia, Antoine Fortin, Président de la SPREV et diacre permanent, qui fut lui-même guide pendant ses études. “Nos bénévoles, souvent des étudiants en histoire ou histoire de l’art, parfois en tourisme, vont apprendre à parler en public, à s’adapter à des groupes variés, à présenter une partie historique, artistique, mais aussi sacrée en expliquant les objets liturgiques présents dans une église. Il s’agit ainsi d’une expérience complète, et qui, pour certains, va même les faire avancer dans leur cheminement spirituel”.

La “promo” 2024 est attendue le week-end de la Pentecôte, pour trois jours de formation, “où nous allons leur apprendre à retracer l’histoire d’un édifice en lien avec celle des fidèles qui l’ont habité et qui continuent à y célébrer le culte”, reprend Antoine Fortin. “Une fois qu’ils connaîtront le lieu où ils seront envoyés, ils recevront une formation dédiée sur l’édifice, notamment en arrivant sur place grâce à l’un de nos nombreux bénévoles, formé à cette occasion”. Passer son été en Bretagne, dans un lieu spirituel et chargé d’histoire, pour rencontrer et partager son goût du patrimoine, voila sans doute un “bon plan” qui motivera peut-être ceux qui ne savent pas encore quoi faire cet été… A bon entendeur !