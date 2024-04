Les livres les plus vendus cette semaine à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 5 au 11 avril dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

DIGNITAS INFINITA : DÉCLARATION SUR LA DIGNITÉ HUMAINE



Cerf

Résumé : Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Cerf. Aujourd’hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l’avenir de l’humanité, l’Eglise encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François : “Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n’a le droit de lui enlever.” Retrouvez-le en librairie.

2

LE COURAGE DE LA FOI



Artège

Résumé : Cyril Gordien, Artège, mars 2024. Un recueil de textes du père Cyril Gordien, décédé le 14 mars 2023, adressés aux jeunes fidèles et suivis de son testament spirituel. Retrouvez-le en librairie.

3

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

4

PRÊTRES : À L’ÉCOLE DU LAVEMENT DES PIEDS



Salvator

Résumé : Jean-Marc Eychenne, Salvator, mars 2024. Une présentation des prêtres et de leur ministère selon le prisme de leur place au sein de la communauté chrétienne. L’auteur invite à revisiter la parole divine afin de discerner les appels que Dieu semble adresser. Retrouvez-le en librairie.

5

HOLOCAUSTES : ISRAËL, GAZA ET LA GUERRE CONTRE L’OCCIDENT



Plon

Résumé : Gilles Kepel, Plon, mars 2024. Des pistes de réflexion sur le conflit entre Israël et la Palestine, plus particulièrement depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, et les conséquences que cela a eu en terme de géopolitique. L’auteur développe la théorie selon laquelle le conflit représenterait également une guerre contre l’Occident et ses valeurs. Retrouvez-le en librairie.

6

Ce parfum rouge



Stock

Résumé : Theresa Révay, Stock, mars 2024. En 1934, à Lyon, Nine Dupré est une jeune femme de 27 ans, exilée à la suite de la révolution bolchevique au cours de laquelle son père a disparu. En sa mémoire, elle suit ses mêmes traces dans la parfumerie. Après la visite d’une délégation soviétique, des souvenirs de son père refont surface et la jeune femme prend le risque de retourner à Moscou pour participer à un concours de parfums. Retrouvez-le en librairie.

7

UNE SEMAINE DE SILENCE : RÉCIT



Flammarion

Résumé : Florence Besson, Flammarion, mars 2024. La journaliste raconte un séjour d’une semaine dans un centre spirituel jésuite au bord de la mer, dans le golfe du Morbihan, au cours duquel elle s’est réconciliée avec elle-même. Retrouvez-le en librairie.

8

Vivre : mon histoire à travers l’Histoire



Harper Collins

Résumé : Pape François, Harper Collins, mars 2024. Un voyage à travers la vie du pontife, le premier pape non européen depuis le VIIIe siècle, qui se dévoile au gré des événements marquants des XXe et XXIe siècles. Il revient notamment sur la chute du mur de Berlin, le bombardement d’Hiroshima, la démission de son prédécesseur Benoît XVI ou encore la pandémie de Covid-19. Retrouvez-le en librairie.

9

Lazare, le ravi



Cerf

Résumé : Benoist de Sinety, Cerf, mars 2024. L’histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, seul personnage de la Bible à avoir été ressuscité par Jésus. Le récit retrace son cheminement, depuis ses doutes et ses peurs jusqu’au relèvement et à l’ermitage qui lui permet de vivre pleinement sa foi. Retrouvez-le en librairie.

10

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER… : CONSEILS POUR LES PREMIÈRES ANNÉES DE MARIAGE



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père François Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.

10

COMMENT ÇA VA PAS ? : CONVERSATIONS APRÈS LE 7 OCTOBRE



Grasset

Résumé : Delphine Horvilleur, Grasset, février 2024. Dix conversations réelles ou imaginaires entre l’auteure et sa douleur, Claude François, les antiracistes ou encore ses enfants, engendrées à la suite de l’attaque d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se déleste ainsi du poids de la sidération et de la souffrance des autres. Retrouvez-le en librairie.

10

OCCIDENT, ENNEMI MONDIAL N°1



Albin Michel

Résumé : Jean-François Colosimo, Albin Michel, mars 2024. Une réflexion sur la crise géopolitique qui bouleverse l’ordre planétaire. Les dirigeants de l’Iran, la Turquie, la Chine, l’Inde et la Russie semblent s’allier et s’armer pour lutter contre la puissance occidentale. L’auteur explique l’origine de ces tensions en remontant à l’époque moderne durant laquelle l’Europe affermit son emprise sur les cinq continents. Retrouvez-le en librairie.