L’illustratrice connue sous le nom de by.bm et son équipe ont récemment dévoilé leur dernière collection « Parfum de Ciel » pour apporter une touche d'élégance aux cérémonies de baptême et de première communion des tout-petits.

Une touche rétro, des tons pastel, des enfants insouciants et complices. Les créations de by.bm sont facilement reconnaissables. Mère de sept enfants et jeune grand-mère, by.bm émerveille les familles depuis dix ans avec ses illustrations empreintes d’un esprit d’enfance. Son parcours artistique, des Beaux-Arts à l’École supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD), l’a amenée à travailler comme styliste pour enfants pour de grandes enseignes telles que Petit Bateau. Passionnée par l’univers de l’enfance, elle a ensuite commencé à créer des cartes, des portraits, des faire-part de naissance, et à illustrer même des livres, dont la collection des Dix clefsaux éditions Téqui, ou Louis et Aimée chez Mame. Ses dessins, empreints de charme, évoquent des moments tendres de l’enfance, s’inspirant à la fois de la vie de ses propres enfants et des familles nombreuses qu’elle observe lors des messes dominicales à l’église.