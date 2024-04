La Fiat 500L utilisée par le pape François lors de son voyage à New York en 2015 doit être mise aux enchères le 31 mai prochain. Estimée entre 50.000 et 100.000 dollars, elle n’affiche que 1.400 km au compteur.

C’est une petite voiture noire comme une autre, toute simple. À ceci près qu’elle a été empruntée par un invité très spécial. En 2015, lors de son voyage à New York, le pape François a circulé dans cette Fiat 500L, version break de la célèbre citadine italienne, avant de remonter la Cinquième avenue dans sa papamobile. Près de dix ans plus tard, la petite Fiat noire va être mise aux enchères à Toronto par la maison de vente RM Sotheby’s, le 31 mai prochain. Le véhicule avait déjà été vendu aux enchères une première fois à des fins caritatives, pour la somme de 82.000 dollars. Cette fois-ci, la Fiat 500L du Pape pourrait atteindre les 100.000 dollars selon les premières estimations, pour seulement 1.400 km au compteur.

Ce n’est pas la première Fiat 500 du Pape vendue aux enchères aux États-Unis. En réalité, lors de son voyage, François a emprunté la même voiture… en six exemplaires ! Les villes de New York, Washington et Philadelphie, qui ont accueilli l’illustre invité, étaient chacune dotées de deux exemplaires du monospace noir. L’un des deux véhicules appartenant à l’archidiocèse de Philadelphie avait déjà été vendu aux enchères en 2016, dont les bénéfices ont été également reversés à des associations catholiques.

La Fiat 500 est de loin la voiture préférée du pape François. Simple et populaire, cette petite citadine n’a rien à voir avec les grosses voitures de luxe utilisées par les dirigeants du monde entier. C’est sans doute la raison pour laquelle François a de nouveau choisi la petite citadine pour sa visite à Marseille en septembre 2023. Avec un plus grand soin du détail, puisque cette fois-ci, la couleur blanche de la voiture était assortie à son hôte.

