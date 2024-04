Êtes-vous certain de ne pas pécher par omission ?

Les péchés par omission sont rarement cités dans les examens de conscience, pourtant ils sont plus fréquents qu'on ne le pense…

Les fidèles prient à la Messe : « Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission… ». Cependant, peu s’arrêtent sur ce dernier mot. Que signifie ce mot « omettre », et surtout, quels sont les péchés par omission ? Le Catéchisme de l’Église catholique souligne que le péché est une offense contre Dieu, « un manquement à l’amour véritable, envers Dieu et envers le prochain » [CEC 1849]. Les péchés peuvent être véniels ou graves, ou ils peuvent se commettre par omission, c’est-à-dire en décidant de ne pas agir.

Qu’est-ce qui est omis ?

Le dictionnaire Le Robert définit le mot omettre comme « S’abstenir ou négliger de considérer, de mentionner ou de faire ». Il est possible de s’abstenir de faire le mal, mais inversement, il est également possible malheureusement de s’abstenir de faire le bien. Jésus le rappelle : « J’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité » (Mt 25, 42-43).

Ces paroles invitent chacun à réfléchir à ses propres omissions et encouragent à exercer la charité envers son prochain. Les chrétiens ne doivent pas seulement respecter les dix commandements et chercher à ne pas commettre de mauvaises actions : pour devenir saints, ils doivent aussi penser aux autres et faire de bonnes actions. Appeler une personne âgée seule et isolée qui aurait besoin de parler, passer du temps avec une personne en difficulté qui aurait besoin d’être écoutée, rendre service à un voisin qui est en burn-out…

Le Seigneur attend que ses vrais disciples s’unissent à ceux qui souffrent, se détachent de leur confort et de leur égoïsme, de leur paresse et de leur indifférence, et fassent preuve de compassion et de charité. Au prochain examen de conscience, vous pouvez vous demander quels ont été vos péchés par omission, en vous souvenant de ces paroles que le Seigneur Jésus avait dites : « Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait » (Mt 25,45).