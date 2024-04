S’entraider mutuellement, prendre des décisions ensemble, se redire son amour mutuel… Voici six conseils pour renforcer "l’esprit d’équipe" dans son mariage.

Pour construire un mariage indestructible, en y insufflant une véritable dynamique d’équipe, il faut tout d’abord réaliser que grâce à ce sacrement, l’homme et la femme ne font désormais qu’un. La Bible le rappelle bien : « Tous deux deviendront une seule chair ! » (Mc 10, 8-9). Il est important pour cela que le couple invite quotidiennement Dieu dans son mariage et se mette au service de l’autre et à son écoute, avec un projet de vie commun et un même objectif, c’est-à-dire la sainteté. Voici des conseils pour renforcer l’esprit d’équipe dans votre mariage :

1

S’ENTRAIDER MUTUELLEMENT



Les activités de chacun au sein du foyer doivent être réparties en fonction des capacités, des talents, mais aussi des responsabilités de chacun. Il est toujours important de rentrer dans une logique de service. Au lieu de protester pour ce que vous avez fait en plus par rapport à votre conjoint, demandez-vous mutuellement : « Que puis-je faire pour toi aujourd’hui ? ».

2

PRENDRE DES DÉCISIONS ENSEMBLE



L’opinion de chacun doit être prise en compte dans toute décision. Que ce soit dans le domaine financier ou dans l’éducation des enfants, il est toujours essentiel d’en discuter avec son conjoint et de lui demander son opinion. Il est tentant parfois de vouloir prendre des décisions seul, mais avoir la vision de votre conjoint sera utile et renforcera votre esprit d’équipe.

3

SE REDIRE SON AMOUR



Dans n’importe quelle situation, bonne ou mauvaise, il est bon de se rappeler sa promesse de s’aimer fidèlement pour toute la vie. Ainsi, face aux conflits et aux crises conjugales, cette promesse donne la volonté de continuer à s’aimer et de surmonter les difficultés ensemble. Souvenez-vous que les conjoints ne sont pas des adversaires, mais qu’ils doivent toujours chercher à être des coéquipiers.

4

se soutenir DANS LA MALADIE



Lorsque les époux se marient, ils promettent de s’aimer fidèlement dans la santé et la maladie. Cependant lorsque l’un des conjoints tombe malade, physiquement ou mentalement, cela peut dans un premier temps fragiliser le couple. C’est une occasion toutefois pour chercher à se rapprocher davantage de son conjoint, subvenir à ses besoins et l’accompagner, avec amour et patience.

5

ENSEMBLE FACE AU CHÔMAGE



Le chômage peut faire vivre une période émotionnellement très difficile, voire engendrer de la dépression. Il est important que le conjoint puisse faire sentir sa présence aimante et avoir une écoute attentive. Il peut aussi proposer des solutions concrètes pour qu’ensemble, le couple puisse sortir victorieux de cette épreuve.

6

DANS LA FOI ET LES DÉSERTS SPIRITUELS



Si l’un des conjoints traverse une période de désert spirituel et de questionnement sur la foi, que l’autre puisse l’encourager à continuer à prier et à avoir recours aux sacrements. Qu’il n’hésite pas à proposer des moments pour prier ensemble et avec d’autres personnes. Ainsi le conjoint pourra se sentir soutenu et surmonter plus facilement cette épreuve spirituelle.

