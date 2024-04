Dimanche 28 avril, Holy Games organise une course chronométrée de 10km sur un parcours inédit qui reliera quelques une des plus belles églises de Paris. Préparez-vous et n'oubliez pas vos intentions de prières !

Avis aux amateurs de course à pied… Dimanche 28 avril, Holy Games propose une course à pied chronométrée inédite de 10 kilomètres à travers les rues de Paris. Sa particularité ? Son parcours va permettre aux coureurs de relier quelques unes des plus célèbres églises de Paris, « pour inviter les sportifs à [les] découvrir ou [les] redécouvrir ». Cela parait presque évident, le départ sera donné dès 8h45 sur le parvis de… Notre-Dame de Paris. Les participants fouleront ensuite les rues de Paris en passant notamment par les églises de Saint-Étienne du Mont (Ve arrondissement), de Saint-Sulpice (VIe), la chapelle de la Médaille Miraculeuse (VIIe), Saint Thomas d’Aquin (VIIe), Notre-Dame des Victoires (IIe), le Sacré-Cœur de Montmartre (XVIIIe), la Trinité (IXe) et Saint-Louis d’Antin (VIIIe). L’arrivée se fera devant l’église de La Madeleine, là où se trouve la chapelle des sportifs, avant 10h30, heure retenue pour la la messe dominicale qui conclura l’évènement.

Pour les moins sportifs, ou les plus raisonnables, Holy Games propose également une marche de 5 kilomètres ouverte à tous cette fois. L’arrivée se fera également à La madeleine avant 10h30. Le départ, lui, sera donné à Notre Dame des Victoires par Yannick Ifebe, champion du monde 2015 et champion paralympique d’escrime par équipe, à Rio en 2016. Chacun pourra, s’il le souhaite, déposer une intention de prière à l’arrivée.

A moins de 100 jours des Jeux

Cette épreuve organisée à quelque 90 jours de l’ouverture des JO sera assurément un grand moment de sport et de foi. Un moment qu’il est possible de vivre “en solo, en duo avec votre colloc, votre curé ou votre grand-mère !” s’amuse Holy Games dans un communiqué pour annoncer le programme. Les inscriptions sont ouvertes à tous les coureurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Une participation de 15 euros sera demandée pour la seule course de 10 kilomètres, la marche en revanche est gratuite. Les organisateurs attendent environ 1.500 personnes, la somme récoltée servira à financer une partie des actions menées cet été pendant les JO.

Dans son discours de clôture de l’Assemblée plénière des évêques, Mgr Éric de Moulins-Beaufort a salué l’initiative d’Holy Games : “Les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se préparent, offriront à notre pays l’occasion d’accueillir le monde entier et de donner à l’humanité entière, à travers les diffusions télévisées, un signe d’amitié et d’hospitalité, d’attention mutuelle et d’espérance que la diversité de l’humanité peut nourrir une communion plus riche.” Le président de la Conférence des évêques de France encourage ceux qui participent à ce projet de porter la “dimension spirituelle du sport”.