Où Adam a-t-il été enterré ?

Le livre de la Genèse raconte l'histoire des premiers hommes, Adam et Ève, mais il ne précise ni la date de leur mort, ni le lieu où ils ont été enterrés. Que dit la tradition à ce propos ?





La catéchèse chrétienne enseigne que Dieu a créé le ciel, la terre et l’univers entier, et que le sixième jour, il fit sa plus grande création : l’homme, Adam, créé à son image et à sa ressemblance, et la femme, Ève, pour qu’il ne soit pas seul. Ils vivaient dans un paradis terrestre, le jardin d’Éden, et Dieu leur avait demandé d’observer son commandement : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » (Gn 2,15-17)

L’expulsion d’Eden

Trompés par le serpent, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu et perdu tout ce que Dieu leur avait donné gratuitement. Alors le Seigneur dit à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses ; c’est dans la peine que tu enfanteras des fils. » (Gn 3,16). Et il dit à Adam : « C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » (Gn 3,19).

Ils ont ensuite été expulsés du jardin d’Eden. Le texte parle aussi de leurs enfants et en nomme trois : Abel, Caïn et Seth, mais il est dit qu’Adam engendra d’autres fils et filles. Enfin, il est mentionné de la mort d’Adam : « Adam vécut en tout neuf cent trente ans ; puis il mourut. » (Gn 5,5)

La fissure du Golgotha

Quant à la sépulture d’Adam, c’est uniquement la tradition qui en rend compte. La basilique du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, possède une chapelle qui lui est dédiée, sous l’autel grec orthodoxe du Calvaire. Selon la légende, Adam, le père de l’humanité, fut enterré sur le Golgotha, sous le lieu de la future crucifixion. C’est la raison pour laquelle souvent, dans les représentations de la Crucifixion au Moyen-Âge et à la Renaissance, un crâne est visible au pied de la croix.

Dans la chapelle consacrée à Adam, il est possible de voir un rocher fissuré verticalement derrière une plaque en verre. Il rappelle le moment où le sang de Jésus s’est répandu après le coup de lance du centurion Longinus, en fissurant le rocher sous la croix (Mt 27, 51). Selon la légende, le sang du Christ mouilla aussi la tête d’Adam et lava les péchés des hommes. Comme le dit saint Paul, le Christ, nouvel Adam, a racheté la faute du premier Adam et « de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie » (1 Co 15,22).

Il est possible de visiter virtuellement la chapelle d’Adam du Saint-Sépulcre, ainsi que le rocher fissuré ici.

