Le Vatican se met au kannada !

Le kannada est devenu mardi 2 avril la 53e langue des médias du Vatican. Également appelée "kannara", elle est parlée par près de 40 millions de personnes dans l’État indien du Karnataka.

L’Église universelle n’aura jamais aussi bien porté son nom. Le kannada est devenu ce mardi 2 avril la 53e langue officielle des médias du Vatican. Langue régionale du sud de l’Inde, le kannada, également appelée « kannara », est parlée par près de 40 millions de personnes dans l’État du Karnataka. « Les nouvelles concernant le Pape, le Vatican, l’Église universelle et le monde seront d’un grand intérêt et d’une grande importance pour l’Église locale », a déclaré l’archevêque de Bangalore, Mgr Peter Machado, en annonçant l’arrivée de cette langue sur Vatican News.

C’est un exemple selon lui de l’accent mis continuellement par le pape François « sur la synodalité et sur le fait d’amener l’Église aux périphéries ». Parmi les autres langues officielles des médias du Vatican on retrouve le swahili, le mongol, l’amharique, parlée en Éthiopie, ou encore le malayalam, parlé dans l’État indien du Kerala et à Pondichéry.

2% de chrétiens

Pour mémoire en Inde, plus de 2% des quelque 1,4 milliard d’Indiens sont chrétiens. Dans l’État du Karnataka, les Hindous représentent 84% des 61 millions d’habitants, tandis que les musulmans représentent 13% et les chrétiens 2%. Si cette nouvelle peut paraître anecdotique, elle n’en demeure pas moins essentielle pour la communauté catholique de cet État et plus largement de l’Inde qui fait face quasi quotidiennement à des actes d’intimidation, des vexations et des persécutions.