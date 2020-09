La Bible traduite en langue pazande, 4 millions de personnes vont pouvoir la lire

Lire aussi : 40 millions de Bibles distribuées en 2019, un record

Ne rougissez pas si vous n’avez jamais entendu parler de la langue pazande, vous n’êtes pas le seul ! Peu connue du grand public, elle fait partie de la branche des langues zandées et elle est parlée par plus de 4 millions de personnes en Centrafrique, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Grâce à la détermination de plusieurs traducteurs, une première édition de la Bible dans cette langue locale a été lancée le 14 septembre dernier dans le diocèse de Tombura-Yambio (Soudan du Sud), rapporte l’agence Fides

Pour Mgr Eduardo Hiiboro, évêque du diocèse – qui existe seulement depuis cent ans –, c’est un grand pas qui est ainsi fait en faveur des populations locales. Il a espère que cette traduction poussera les fidèles du diocèse à « célébrer, lire, prier et partager la Parole de Dieu » et a invité les membres du clergé à vivre cela comme un nouvel appel à être ministres de la Parole. La traduction de la Bible permet en effet d’avoir accès aux textes dans sa propre langue et d’être ainsi évangélisé.

Aujourd’hui, selon les derniers chiffres de l’Alliance biblique universelle, la Bible intégrale est disponible dans 694 langues utilisées par 5,7 milliards de personnes. Plus de la moitié des langues du monde ne disposent cependant d’aucun texte biblique. D’ici 2038, les Sociétés bibliques espèrent produire 1.200 traductions de façon à permettre à 600 millions de personnes d’avoir accès aux Écritures.