Ancien capitaine du XV de France, Fabien Pelous a lancé une collecte de dons pour restaurer le clocher de l'église de Garidech (Haute-Garonne), village dont il est conseiller municipal.

Exit les plaquages cathédrales, place au sauvetage des clochers : Fabien Pelous, ancien capitaine du Stade Toulousain et du XV de France, a décidé de mettre sa retraite à profit. Conseiller municipal de Garidech, petite commune d’environ 1.700 âmes situées en Haute-Garonne, ce géant du rugby français – au sens propre comme au sens figuré du terme -, a lancé une collecte de dons afin de financer la restauration du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste, rapporte France 3 Occitanie.

« Je trouvais que c’était une façon de s’inscrire aussi dans l’histoire de ce village, de s’impliquer dans le cinquième centenaire de l’église », a ainsi déclaré l’élu à France 3. L’église Saint Jean-Baptiste fut en effet édifiée entre 1521 et 1557. Toute en briques rouges, elle est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Une première phase de restauration en 2015 a permis la réhabilitation de sa nef, de son chœur et de ses chapelles, et ainsi la réouverture de l’église au public après être restée une dizaine d’années portes closes. Elle accueille donc régulièrement des messes.

72.000 euros de travaux

Au total, la commune doit rassembler 72.000 euros pour les travaux de coulage et de maçonnerie. Ceux-ci permettront d’accueillir de nouvelles cloches mais aussi d’électrifier le clocher et de le doter d’un carillon moderne, peut-on lire sur le site de la Fondation du Patrimoine qui soutient ce projet et recense les dons grâce à une convention de collecte, qui sera signée le 3 avril entre la mairie de Garidech et la Fondation. Les cloches seront coulées sur place par la fonderie Paccard à la mi-juin et installées le 21 septembre dans leur clocher flambant neuf.