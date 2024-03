40 jours pour… se libérer du besoin d’être à la mode

Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Le carême touche à sa fin.

Les sirènes de la consommation sont décidément partout. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, dans les transports ou encore dans la rue. Et elles créent, à n’en pas douter, le sentiment d’un besoin urgent à combler : « Il me faut cette petite robe pour les beaux jours ! », « J’ai besoin de ce casque pour écouter ma musique », « Ces baskets seront encore mieux pour mes prochains runs ». Elles ne s’arrêtent d’ailleurs pas aux biens matériels. C’est aussi cette petite adresse qu’il faut absolument tester, ce livre à ne pas rater pour briller en société, ce podcast qui fait fureur et à côté duquel il ne faut pas passer. Consommer et ajuster ses actions pour être « à la mode » a ce petit côté grisant de se savoir dans le coup. Mais à quel prix ?

Et si nous profitions de cette fin de carême pour interroger notre rapport aux tendances et, le cas échéant, réajuster notre manière de consommer biens matériels mais aussi sorties et loisirs ? « À travers la privation, nous découvrons soudain qu’en rendant leur liberté aux êtres et aux choses, en cessant de les river à la chaîne de leur intérêt, ils reviennent vers nous », écrivait avec justesse sur Aleteia l’essayiste et agrégé de sciences sociales Laurent Fourquet. « L’absence n’est pas nécessairement un châtiment. Elle peut être aussi le lieu où se déploie une présence, véridique, car aimante, des choses. »

Boire l’eau qui désaltère

Allons un peu plus loin. L’Évangile de la Samaritaine (Jn 4, 5-42) est à ce titre incroyablement d’actualité. Jean y décrit l’image de l’âme qui s’épuise dans la quête épuisante d’une eau qui n’apaise jamais sa soif et l’oblige à revenir sans cesse puiser au puits, parce que cette eau ne peut rien pour l’âme. Il en va ainsi de la consommation du monde qui est sans fin. Mais, à cette âme esclave, voici qu’un étranger annonce qu’il est une eau qui désaltère parce qu’elle est cette attention au monde que l’on nomme « amour ». Saurons-nous, à notre tour et dans notre quotidien, boire aussi de cette eau ?