40 jours pour… réduire le temps passé à regarder des séries

Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Que ce soit pour se vider l’esprit, passer un agréable moment seul, en couple ou entre amis ou tout simplement pouvoir participer aux discussions lors des prochaines soirées ou à la machine à café, les séries et autres films visionnés sur les plateformes de streaming vidéo occupent de plus en plus de temps dans notre quotidien et nos loisirs. Un épisode en entraînant un autre, certains tombent même dans le « binge watching », qui consiste à regarder plusieurs épisodes d’affilée sans attendre. Si vouloir se détendre et se divertir est bien normal, tomber dans l’addiction et ne plus vouloir – ou pouvoir – s’arrêter tant que la série n’est pas terminée devient problématique.

Pourquoi ne pas profiter de ce temps de carême, et a fortiori la Semaine sainte, pour interroger nos loisirs, nos divertissements ? Et si, au lieu de regarder la dernière série qui cartonne, on prenait le temps de lire ce livre qui traine sur notre table de chevet depuis des mois, chausser ses baskets pour un petit footing de fin de journée ou, tout simplement, échanger avec son conjoint et ses amis ? Réduire le temps passer à regarder des séries, c’est aussi pouvoir se dégager du temps pour se connecter à la présence de Dieu en lisant la Bible, des vies édifiantes de saints ou en priant dans le secret de son cœur !