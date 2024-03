[VIDÉO] Évangile du Jeudi saint

Chaque jour de la Semaine sainte, Aleteia vous propose d’écouter un extrait de l’Évangile du jour. Aujourd'hui, Jésus lave les pieds de ses disciples et leur dit : "C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous."

Le carême touche à sa fin.

Au cours du repas,

alors que le diable

a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,

l’intention de le livrer,

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains,

qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,

se lève de table, dépose son vêtement,

et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;

puis il verse de l’eau dans un bassin.

Alors il se mit à laver les pieds des disciples

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.

Il arrive donc à Simon-Pierre,

qui lui dit :

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »

Jésus lui répondit :

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;

plus tard tu comprendras. »

Pierre lui dit :

« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »

Jésus lui répondit :

« Si je ne te lave pas,

tu n’auras pas de part avec moi. »

Simon-Pierre

lui dit :

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,

mais aussi les mains et la tête ! »

Jésus lui dit :

« Quand on vient de prendre un bain,

on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :

on est pur tout entier.

Vous-mêmes,

vous êtes purs,

mais non pas tous. »

Il savait bien qui allait le livrer ;

et c’est pourquoi il disait :

« Vous n’êtes pas tous purs. »