Messe de Pâques : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour ceux qui sont empêchés d'assister à la messe de Pâques ce dimanche 31 mars 2024, il est possible de la suivre à la télévision ou sur Internet.

Le carême touche à sa fin.

Le dimanche de Pâques, ce 31 mars 2024, les catholiques font mémoire de la Résurrection du Christ. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à la messe, il est possible de la suivre à la télévision ou sur Internet. N’hésitez pas non plus à vous renseigner près de chez vous, certaines paroisses proposent une rediffusion des offices.

1

Sur Vatican news



À 10h, la messe de la Résurrection du Seigneur sera célébrée par le pape François depuis la place Saint-Pierre, avant son traditionnel message de Pâques et sa bénédiction Urbi et Orbi. La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Vatican News.

2

sur KTO



À 8h, la chaîne de télévision KTO retransmettra la messe de la Résurrection célébrée en la basilique de Notre-Dame de la Garde à Marseille. Un peu plus tard dans la matinée, à 10h, il sera possible de suivre la messe de Pâques présidée par le pape François en direct de Rome. Elle sera suivie à 12h de la bénédiction Ubi et Orbi donnée par le pape. À 18h30, KTO retransmettra la messe du jour de Pâques célébrée à Saint-Germain-l’Auxerrois.

3

sur France 2



L’émission Le Jour du Seigneur, sur France 2, retransmettra à 11h la messe de Pâques, depuis l’église Saint-Rémi en Belgique. Le père Paul Yon, curé, concélèbrera avec le frère Didier Croonenberghs, dominicain, qui prêchera.

4

sur C8



La messe de Pâques célébrée en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Ajaccio, sera retransmise en direct sur la chaîne C8, à 10h30. Elle sera sera célébrée par le cardinal Mgr François Bustillo.