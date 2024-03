Du 2 au 6 avril 2024, l'institut catholique Alliance Plantatio organise une session de formation ouverte à tous à Saint-Jodard (Auvergne-Rhône-Alpes). Ces quelques jours de séminaire tenteront de donner des clefs pour mieux comprendre l'enjeu du transhumanisme.

Qu’est ce que le transhumanisme ? C’est à cette question que tâcheront de répondre quelques spécialistes venus de différentes disciplines lors de ces quelques jours de réflexion et de tables-rondes organisés par l’institut Plantatio. De la théologie aux sciences dures et à la littérature, ils seront plusieurs à se réunir et à donner des clefs pour comprendre l’enjeu du transhumanisme lors de cette session organisée du mardi 2 au samedi 6 avril à Saint-Jodard, à mi-chemin entre Lyon et Clermont-Ferrand. Venant de la Silicon Valley et issu des technologies convergentes, aussi appelées NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives), le transhumanisme a ouvert la porte à un progrès illimité en rendant possible le mythe du surhomme. Jusqu’à présent, les grands auteurs n’avaient fait que le théoriser, depuis Pic de la Mirandole, Bacon, Descartes et Condorcet. À leur pensée répondent désormais les textes de Bernanos, Huxley et Orwell dans des dystopies qui n’en sont plus tout à fait.

Manipulation génétique et thérapie génique : les recherches actuelles se sont très vite doublées d’un questionnement éthique et philosophique qui ont remis en jeu le rapport de l’homme face à la mort comme en ressuscitant le vieux fantasme de l’immortalité. Cette session sur le transhumanisme sera doublée d’une réflexion sur l’intelligence artificielle, question d’actualité sociétale majeure qui touche, au-delà même de la seule dimension chrétienne, aux fondements même de l’anthropologie. Pour Roselyne Legall, intervenante, docteur en philosophie et spécialiste des questions de biologie moléculaire, « cette session sur le transhumanisme a surtout pour vocation de mettre en regard ce projet de vie immortelle que porte le transhumanisme et la promesse chrétienne de la vie éternelle ».

L’institut Plantatio et la pédagogie de l’émerveillement

Institut Plantatio

En partenariat avec l’Université Saint-Esprit de Kaslik, au Liban, l’institut Plantatio propose à ses étudiants une formation diplômante dédiée aux Arts libéraux pour unifier les savoirs autour de la théologie de la création. Elle se compose d’un bachelor, puis d’un magistère (Bac+5), pour former des professeurs par la pédagogie de l’émerveillement. L’institut a pour mission de former des professeurs missionnaires pour des écoles catholiques sous contrat ou hors contrat et de créer des écoles paroissiales. Il offre à ses étudiants une formation conçue comme une école de vie pour apprendre à prier, afin de discerner leur vocation et se former intellectuellement.

Informations pratiques Transhumanisme : sommes-nous à un moment de bascule irréversible ?

Du 2 au 6 avril 2024 – Participation libre – Pension complète possible (30 euros par jour)

162 Place Léonard Perrier, 42590 Saint-Jodard

06.29.37.24.77 –

