Le manque de discipline, l’anxiété, la colère… voici trois obstacles qui peuvent vous empêcher de vous endormir paisiblement et de vous sentir reposé le lendemain.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Si les spécialistes préconisent de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, les Français ne dorment en moyenne que 6h42 en semaine, selon l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV). Cela représenterait 15 minutes de moins par rapport à l’année dernière et une heure de moins par rapport aux chiffres d’il y a 30 ans. Pourtant, respecter ce temps minimum de sommeil permet entre autres de récupérer ses capacités physiques, psychologiques et intellectuelles, d’améliorer sa santé et sa mémoire, ou encore de diminuer son stress. Il est alors fondamental de veiller aux facteurs qui altèrent votre qualité de sommeil et retardent l’heure du coucher, pour vous en débarrasser et pouvoir enfin dormir le temps nécessaire !

1

LE MANQUE DE DISCIPLINE



Si le matin vous vous levez de votre lit fatigué, alors que vous venez de vous réveiller, il est probable que vous ne respectiez pas complètement votre besoin de sommeil. Si certains sont de « courts dormeurs », d’autres ont besoin d’un sommeil plus long pour se sentir vraiment reposés. Il n’est pas facile toutefois d’établir un horaire pour aller dormir et de le respecter chaque soir. La tentation de continuer à lire son livre, de regarder sa série préférée, ou de scroller sur Instagram est souvent très puissante, mais le lendemain, la fatigue et le manque d’efficacité sont plus forts. La solution serait alors d’avoir une saine discipline et de ne pas retarder inexorablement l’heure du coucher. Les Saintes Écritures le disent bien : « Tiens-toi à la discipline, ne te relâche pas, veille sur elle : elle est ta vie » (Pb 4,13), et elles rappellent également : « En vain.. tu retardes le moment de ton repos… Dieu comble son bien-aimé quand il dort » (Ps 126,2).

2

L’ANXIÉTÉ



Au moment du coucher, il arrive de se refaire le film de la journée et de se laisser envahir par des regrets et des reproches. « J’aurais dû dire ceci » ou «je n’aurais pas dû dire cela », ou de se laisser envahir par le stress à cause de toutes les choses à faire le lendemain. Or, pour s’endormir, la sérénité est une condition essentielle. La Bible le recommande : « Au moment de dormir, nulle anxiété ; une fois endormi, ton sommeil sera doux. Tu n’as rien à craindre » (Pb 3, 24-25). Pour se détendre alors, rien de mieux que de vider son esprit : si vous voulez, faites une liste des points à régler le lendemain mais ensuite, mettez-vous en présence de Dieu pour lui confier tout ce qui vous angoisse et qui pèse dans votre cœur. Il saura vous inonder de sa paix et vous donner un sommeil paisible.

3

LA COLÈRE



Après une journée harassante, il est facile de s’énerver avec ses enfants ou de se disputer avec son conjoint. Cependant, cela peut contrarier pour le reste de la soirée et rendre plus difficile l’endormissement. Même s’il est plus simple de se laisser aller à la colère, il est en réalité indispensable de se réconcilier rapidement pour rétablir la paix en famille. Ne pas avoir de rancunes ou d’amertume favorisera un endormissement plus rapide et paisible et vous permettra, à vous et à vos proches, d’avoir le cœur léger. Alors quand la rage vous envahit, souvenez-vous des sages paroles de saint Paul apôtre aux Éphésiens : « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Ep 4,26) !

Douze pensées des saints sur la puissance de la prière nocturne :