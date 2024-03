Les livres les plus vendus cette semaine à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 15 au 21 mars dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

1

COMMENT ÇA VA PAS ? : CONVERSATIONS APRÈS LE 7 OCTOBRE



Grasset

Résumé : Delphine Horvilleur, Grasset, février 2024. Dix conversations réelles ou imaginaires entre l’auteure et sa douleur, Claude François, les antiracistes ou encore ses enfants, engendrées à la suite de l’attaque d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se déleste ainsi du poids de la sidération et de la souffrance des autres. Retrouvez-le en librairie.

2

LE COURAGE DE LA FOI



Artège

Résumé : Cyril Gordien, Artège, mars 2024. Un recueil de textes du père Cyril Gordien, décédé le 14 mars 2023, adressés aux jeunes fidèles et suivis de son testament spirituel. Retrouvez-le en librairie.

3

AKEDIA : LE DIABLE AU DÉSERT



Cerf

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, février 2024. Un moine retiré dans le désert depuis longtemps engage un dialogue avec un visiteur qu’il reconnaît comme étant le diable. Le premier est face à la tentation de sombrer dans le désespoir, autrement dit l’akédia, qui désigne un moment de faiblesse et de torpeur bien connu des pères du désert et très présent dans la littérature ascétique. Une pièce de théâtre spirituelle sur la dépression. Retrouvez-le en librairie.

4

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

5

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chefs-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

6

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Le père François Potez a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Il nous partage son expérience dans cet ouvrage : on ne se marie pas parce qu’on s’aime, mais parce qu’on a décidé de s’aimer, proposant ici une éducation à l’amour dans le mariage comme don de soi. Il souligne l’importance de l’amitié dans l’amour : l’amitié est à l’amour ce que l’armature est au béton armé. Ces pages lumineuses débordant d’espérance et de bons conseils sauront toucher tous les couples : fiancés, jeunes et moins jeunes mariés. Retrouvez-le en librairie.

7

Lazare, le ravi



Cerf

Résumé : Benoist de Sinety, Cerf, mars 2024. L’histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, seul personnage de la Bible à avoir été ressuscité par Jésus. Le récit retrace son cheminement, depuis ses doutes et ses peurs jusqu’au relèvement et à l’ermitage qui lui permet de vivre pleinement sa foi. Retrouvez-le en librairie.

8

LE MURMURE



Gallimard

Résumé : Christian Bobin, Gallimard, février 2024. Commencé en juillet 2022 et terminé au cours des semaines précédant la mort de l’écrivain en novembre 2022, ce recueil de poèmes témoigne d’une course entre l’amour et la mort dont l’amour sort finalement vainqueur. Retrouvez-le en librairie.

9

Vivre : mon histoire à travers l’Histoire



Harper Collins

Résumé : Pape François, Harper Collins, mars 2024. Un voyage à travers la vie du pontife, le premier pape non européen depuis le VIIIe siècle, qui se dévoile au gré des événements marquants des XXe et XXIe siècles. Il revient notamment sur la chute du mur de Berlin, le bombardement d’Hiroshima, la démission de son prédécesseur Benoît XVI ou encore la pandémie de Covid-19. Retrouvez-le en librairie.

10

DÉ-CHAÎNÉ



Editions du Moulin.com

Résumé : Joseph Lebèze, Editions du Moulin.com, décembre 2010. Après le meurtre de sa mère par son père alors qu’il a sept ans, Joseph Lebèze est placé dans une famille d’accueil où il subit humiliations et maltraitance. A 18 ans, il est jeté à la rue et sombre dans l’alcoolisme. Il décrit sa rencontre avec un prêtre qui lui propose son aide, ses liens avec différentes communautés chrétiennes et la manière dont il réussit à trouver sa voie et la force de revivre. Retrouvez-le en librairie.

11

FIN DE VIE : PEUT-ON CHOISIR SA MORT ? : L’EUTHANASIE N’EST PAS LA SOLUTION



Artège

Résumé : Jean-Marie Gomas, Pascale Favre, Artège, avril 2022. Les auteurs questionnent les croyances ainsi que les peurs attachées à la fin de vie et apportent leur réponse au débat sur l’euthanasie à partir de leur expérience de praticien. Ils détaillent les éléments éthiques et médicaux nécessaires à la compréhension des enjeux de la mort provoquée. Retrouvez-le en librairie.

11

CHARLES : QUAND L’AMOUR DÉBORDE



Cerf

Résumé : Luc de Bellescize, Cerf, février 2024. Des lettres adressées par le prêtre à une femme qui a perdu sa grand-mère, dans lesquelles il lui propose de rechercher Dieu au fond de son coeur afin d’entrer dans le sens caché de la vie et de la mort, ainsi que de l’amour et de l’éternité. Il lui montre que la foi peut l’aider à affronter les défis du monde contemporain. Retrouvez-le en librairie.

13

CONNAÎTRE DIEU À TRAVERS JÉSUS : UNE INITIATION AU CHRISTIANISME



Desclée De Brouwer

Résumé : Michel Quesnel, Desclée De Brouwer, mars 2024. L’auteur montre comment les récits des rencontres de Jésus dans les Evangiles, notamment celle avec l’aveugle Bartimée, permettent de mieux comprendre Dieu et la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

14

POURQUOI JE RESTE DANS L’EGLISE



Salvator

Résumé : Anselm Grün et Jean-Guilhem Xerri, Salvator, février 2024. Les regards croisés d’un moine bénédictin et d’un biologiste chrétien sur les crises qui secouent l’Eglise de France et celle d’Allemagne. S’interrogeant sur les façons de les surmonter, ils proposent chacun des pistes de réponse et invitent les croyants à ne pas se décourager. Retrouvez-le en librairie.

15

PIAF, UN CRI VERS DIEU



© Salvator

Résumé : Pierre Fesquet, Salvator, août 2023. À l’occasion du soixantième anniversaire de la mort d’Édith Piaf, l’auteur interroge les rapports de la Môme à la religion. Évoquant la dévotion de la chanteuse envers Thérèse de Lisieux, qu’elle prie depuis l’enfance, il souligne que ses chansons témoignent d’une quête de foi, de joie et d’amour, et que sa voix pénétrait le cœur des gens d’une manière quasi surnaturelle. Retrouvez-le en librairie.