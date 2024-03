Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé a qualifié le 20 mars "d’insupportables" les propos tenus par le père Matthieu Raffray dans une vidéo diffusée par le prêtre sur les réseaux sociaux où il s’exprimait sur l’homosexualité. Elle a demandé à ce qu’un signalement soit fait au procureur de la République.

Le père Matthieu Raffray, prêtre de l’Institut du bon pasteur, enseignant de théologie à Rome et influenceur sur les réseaux sociaux, est sous le feu des projecteurs après des propos jugés controversés sur l’homosexualité. Tout commence le 17 mars quand le site « le coin des LGBT+ » publie sur son compte X un extrait vidéo de l’abbé dans laquelle il affirme : « Nous avons tous des faiblesses, celui qui est gourmand, celui qui est colérique, celui qui a des tendances homosexuelles. Tous les péchés, tous les vices qui peuvent exister dans l’humanité et contre lesquels on peut lutter. » « Je subis depuis ce matin une vague de haine de la part des LGBT parce que j’ai dit que l’homosexualité est un péché. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, mais ils m’insultent dans les commentaires, au nom de l’amour », s’est défendu le père Matthieu Raffray. En réaction le prêtre, qui est également professeur de théologie à Rome, a appelé ses 60.000 abonnés à « défendre la foi et la morale chrétienne, avec respect et charité ».