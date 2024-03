La célèbre fresque de la "Maestà d'Assise" où figure discrètement saint François d'Assise a été dévoilée en février après un an de restauration.

Elle était en restauration depuis janvier 2023 : la célèbre fresque de la “Maestà d’Assise”, peinte par le florentin Cimabue a retrouvé toute sa splendeur après un an de travaux. Datée du XIIIe siècle, la fresque, que l’on trouve dans l’église inférieure de la basilique Saint-François d’Assise, avait déjà survécu au tremblement de terre de 1997 mais n’en demeurait pas moins endommagée.

Sa dernière restauration remontait à 1973. Cinquante ans plus tard, elle trouvait un mécène étonnant en la personne de Benedetto Vigna, qui n’est autre que le PDG de Ferrari. Ce dernier a contribué à hauteur de 300.000 euros au projet. Il s’agit de la première incursion de l’entreprise dans le domaine de la restauration culturelle. « Le monde du luxe dans lequel Ferrari évolue est étroitement lié à l’art et à la culture, il était donc naturel pour nous de jouer notre rôle dans la préservation d’un chef-d’œuvre italien », avait ainsi déclaré Benedetto Vigna.

Un travail minutieux

Sous la direction du restaurateur en chef Sergio Fusetti, les travaux menés ont permis d’enlever minutieusement la peinture et les composants des années 1970 qui avaient terni les couleurs vibrantes de la fresque. À l’aide de pigments identifiés grâce à une analyse technique, l’équipe a méticuleusement recréé la palette originale, comme le rapporte Artnet. Représentant la Vierge à l’Enfant entourée de quatre anges, la fresque peinte par Cimabue est aussi l’un des premiers portraits de saint François, basé sur les témoignages de ceux qui l’ont personnellement connu. Sa remise en état fait partie d’un programme plus large d’entretien et de conservation du patrimoine artistique de la basilique Saint-François, fortement endommagé par les secousses sismiques de 1993. Ainsi, la chapelle Saint-Etienne, décorée de fresques par Dono Doni et Giacomo Giorgetti, est elle aussi en cours de restauration.