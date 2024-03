Sœur Inah est âgée de 115 ans, et est probablement la religieuse la plus âgée de l'humanité. Et s'il y a une habitude que la religieuse a prise et n'a jamais abandonnée, c'est de prier le rosaire tous les jours.

« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la volonté », disait le général Mac Arthur dans une citation devenue célèbre. On ne donnera certainement pas tort au général américain, mais il a peut-être oublié un ingrédient majeur : la prière. Et cet ingrédient secret, sœur Inah le connaît bien. Âgée de 115 ans, cette religieuse brésilienne serait la plus âgée du monde. Son secret de jouvence ? « Je prie le rosaire chaque jour pour tous les peuples du monde », confie-t-elle au journal espagnol Aci Prensa.