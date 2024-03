Si vous ne savez pas sur quoi concentrer votre attention pendant le carême, essayez de méditer sur ce simple verset des Évangiles.





Il existe de nombreux versets bibliques sur lesquels il est possible de méditer pendant le Carême, mais il en existe un qui pourrait se révéler particulièrement utile. C’est un verset de l’Évangile de Jean (Jn 19,37) qui a été suggéré par Benoît XVI en 2007 et sur lequel il avait souhaité se concentrer pendant tout le temps du carême :

Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

Le pape Benoît XVI explique ensuite son choix et comment ce verset peut aider chacun à se concentrer pendant le Carême : « Le Carême est une période propice pour apprendre à faire halte avec Marie et Jean, le disciple préféré, auprès de Celui qui, sur la Croix, offre pour l’Humanité entière le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25). Aussi, avec une participation plus fervente, nous tournons notre regard, en ce temps de pénitence et de prière, vers le Christ crucifié qui, en mourant sur le Calvaire, nous a révélé pleinement l’amour de Dieu. »

Bien que ce verset soit court, il peut soutenir votre vie spirituelle par sa grande richesse spirituelle. Le pape Benoît XVI continue ensuite sa méditation sur ce passage, en se concentrant sur l’amour que chacun devrait éprouver lorsqu’il regarde Jésus sur la croix : « Chers frères et sœurs, regardons le Christ transpercé sur la Croix ! Il est la révélation la plus bouleversante de l’amour de Dieu, un amour dans lequel eros et agapè, loin de s’opposer, s’illuminent mutuellement. Sur la Croix c’est Dieu lui-même qui mendie l’amour de sa créature : Il a soif de l’amour de chacun de nous. »

Chaque fois que vous vous sentez déconnecté du Carême, levez les yeux vers Jésus sur la croix et faites l’expérience de son amour qui vous envahit.