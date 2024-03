Nombre de mariages en France : petite embellie en vue !

Selon un rapport de l’Insee publié ce mardi 12 mars, les mariages sont plus nombreux qu’avant la crise sanitaire alors que la tendance était à la baisse depuis le début des années 2000.

Les Français seraient-ils plus enclins à se passer la bague au doigt ? En 2023, 242.000 mariages ont été célébrés en France, selon l’Insee. Un niveau jamais atteint ces dix dernières années. Après une année 2020 fortement marquée par les contraintes liées à la crise sanitaire (155.000 mariages), le nombre de mariages a rebondi en 2021, puis a continué à augmenter en 2022, notamment en raison des « rattrapages » Covid. Ces rattrapages passés, les couples continuent à se dire « oui » devant le maire, bien que le déficit des mariages de 2020 ne soit pas encore compensé par les niveaux de 2022 et 2023.

Des mariages qui demeurent très concentrés autour de l’été. En 2023 comme en 2022, 68% des mariages ont eu lieu entre mai et septembre – les mois de janvier, février, novembre et décembre ne rassemblant quant à eux que 14% des mariages.

Des mariés de plus en plus vieux

En dix ans, l’âge moyen des mariés a augmenté d’un peu plus de trois ans pour les femmes comme pour les hommes. En 2022, les femmes sont âgées de 37,3 ans en moyenne et les hommes de 39,8 ans le jour de leur mariage. Des moyennes moindres chez ceux qui se marient pour la première fois : 34,7 ans pour les femmes et 36,6 ans pour les hommes. Les femmes se marient donc plus tôt que les hommes. Les époux ont en moyenne 2,5 ans d’écart et la plupart du temps (65% des mariages), l’homme est plus âgé.

Les mariages de couples de même sexe restent stables

Les mariages de couples de même sexe ne représentent que 3% des mariages. En 2022, 2,8% des mariages ont uni des personnes de même sexe. Une part qui n’a pas évolué depuis 2016. Elle était un peu plus élevée en 2014 et 2015 en raison d’un « effet de rattrapage » selon l’Insee lié à l’ouverture du mariage aux couples de même sexe en mai 2013.

