Cinéma : “Cabrini”, la surprise du box-office américain

Sorti le 8 mars 2024 en salles aux États-Unis, le film “Cabrini” qui retrace la vie hors du commun de sœur Francesca Cabrini se classe à la quatrième place au box-office américain enregistrant pas moins de 7,5 millions de dollars.

Sainte Francesca Cabrini, a détrôné le roi du reggae Bob Marley. Jolie performance pour le film biographique “Cabrini” qui a enregistré pour son premier weekend de diffusion une recette de 7,5 millions de dollars. Réalisé par Alejandro Monteverde (“Sound of Freedom”), le biopic est à la quatrième place au box-office américain depuis sa sortie aux États-Unis, le 8 mars. Tout comme la série à succès relatant la vie du Christ “The Chosen”, “Cabrini” est distribué par la société Angel studio.

Cette quatrième place est une belle victoire face à des géants du cinéma. En tête du classement on retrouve le film d’animation de Dreamworks ,“Kung Fu Panda 4« , avec pas moins de 58 millions de dollars suivi du film d’horreur “Imaginary” avec 10 millions de recettes. “Cabrini” double largement un autre film biographique d’une légende du reggae distribué par Paramount, “Bob Marley : One Love” qui cumule plus de 4 millions de dollars, suivit par le drame “Ordinary Angel” avec 2 millions. Le public américain a aussi maintenu dans le top 10 des films qui n’ont jamais quitté le classement depuis leur sortie dans les salles en décembre 2023 : “Wonka” et “Migration”.

Première sainte des États-Unis

Le film raconte le voyage remarquable de sœur Francesca Cabrini depuis son arrivée à New York en 1889. Cette femme, fondatrice de la Congrégation des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, a été envoyé par le pape Léon XIII, en mission aux États-Unis pour apporter de l’aide aux immigrés italiens. Elle est incarnée par l’actrice Cristiana Dell’Anna qui dépeint avec brio cette femme généreuse et charitable qui influença l’histoire américaine. Son parcours inspirant lui vaudra sa canonisation en 1946 par le pape Pie XII faisant de cette italienne la première sainte des États-Unis. Alors que sa sortie en France est prévue le 20 mars 2024, ce film est un magnifique moyen de découvrir la vie de cette sœur au grand cœur et au parcours extraordinaire.