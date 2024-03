En pleine période de voeux sur Parcoursup, les lycéens se demandent vers quelles études se tourner. Pas toujours facile quand on n’a pas d’idée définie. Pourquoi alors ne pas choisir une formation généraliste, pour former son esprit et son âme, et mieux se découvrir afin de s’ouvrir de nombreuses portes ?

La période des vœux sur Parcoursup bat son plein. Les lycéens ont jusqu’au 14 mars pour les formuler sur la plateforme et se projeter dans leurs études supérieures. Immanquablement, c’est souvent pour eux, et leurs parents, une source de stress et de réflexions. Notamment pour les lycéens qui n’ont pas d’idées précises du métier qu’ils envisagent plus tard, et donc a fortiori sur les études à mener. Un choix délicat qui peut néanmoins se discerner avec des conseils et de l’aide extérieure.

Pour ceux qui ont un profil plutôt littéraire, il existe des formations post-bac en humanités. Elles offrent un socle de connaissances sérieux pour se construire intellectuellement mais aussi humainement, afin de disposer d’une solide culture générale, une qualité déterminante pour envisager un master. « Obtenir une véritable colonne vertébrale en trois ans pour ensuite se diriger vers tout type de master, où la maturité acquise fera la différence », c’est ce que conseille Christine Vaillant, consultante en orientation et réorientation professionnelle pour le réseau Vocare, qui guide de nombreux lycéens en plein questionnement.

Se former intellectuellement pour se construire

« Je rencontre souvent des jeunes en université qui sont tellement déçus d’un parcours qu’ils avaient idéalisé, au-delà de l’indépendance et de la liberté acquise, découvrant une grande solitude dans le travail, peu d’accompagnement ni de réflexions plus personnelles », reprend-elle. « Nous avons la chance en France d’avoir des structures privées qui proposent une autre pédagogie, avec un socle de connaissances mais aussi de la bienveillance et un suivi pédagogique personnalisé, et c’est donc vers ces structures que j’oriente ceux que je rencontre, quand je les sens perdu ou indécis », ajoute-t-elle, regrettant qu’elles ne soient pas plus connues du plus grand nombre, ni existantes pour des profils scientifiques. Certains déplorent le côté privé ou plus “entre-soi”, mais la conseillère rappelle qu’il est toujours bon d’être bien formé intellectuellement, et de façon bienveillante, afin de se construire pour ensuite se lancer dans le monde du travail. « Je mets mon cerveau en ordre et ensuite j’agis. »

Une formation humaine et intégrale

C’est ce que confirme notamment Côme, aujourd’hui en école de commerce, après trois années passées à l’Ircom à Lyon. « J’avais commencé par une prépa pour intégrer les grandes écoles, mais cela ne me convenait pas et j’ai arrêté en milieu de première année. Intégrer l’Ircom m’ a permis de rebondir, d’avoir une formation complète en trois ans, où j’ai appris à réfléchir et à mieux me connaître. Et lors des oraux pour intégrer les écoles de commerce, ce qui a marqué le jury, c’est qu’en plus de mon diplôme de licence, j’avais déjà effectué six mois de stage, et six mois à l’étranger, cela a vraiment fait la différence », se réjouit-il encore.

Des effectifs à taille humaine et un accompagnement personnalisé pour chacun de nos étudiants que nous connaissons personnellement

Sylvain Monnier, directeur de l’Ircom Lyon confirme. « La licence en Humanités et Science politique que nous proposons en trois ans est très complète, puisqu’en plus d’une formation intellectuelle et un diplôme de licence, nous permettons aux étudiants de réaliser un stage en entreprise ainsi qu’un semestre à l’étranger. Le tout avec des effectifs à taille humaine et un accompagnement personnalisé pour chacun de nos étudiants que nous connaissons personnellement. » Dans cette connaissance mutuelle, le directeur lyonnais est désireux que les étudiants s’épanouissent et se révèlent, c’est pourquoi chaque jeudi après-midi doit être consacré à un engagement social ou sportif, pour s’engager vers les autres. « Ils reçoivent… mais ils doivent aussi donner, cela fait partie de la formation humaine et intégrale. » Et le directeur de l’Ircom Lyon de conclure : « En ces périodes stressantes de Parcoursup, pour les lycéens comme pour leurs parents, je souhaite leur rappeler qu’il est bon de prendre le temps de se former, de réfléchir, dans des études en humanités qui permettent de mieux se connaître. Ils y seront encadrés et guidés, afin assurément de trouver ensuite un “sens à sa vie”, qu’elle soit professionnelle mais aussi et surtout personnelle. »

Pratique

École supérieure des Humanités et du Management, l’Ircom propose des formations exigeantes et bienveillantes. L’établissement, créé en 1984 à Angers, dispose désormais de deux autres campus (Lyon et Yaoundé) et de cursus diversifiés :

– Licence Humanités et Science politique

– Manager de la Communication – Bac+5, titre RNCP de niveau 7

– Management de la Solidarité et de l’Action sociale – Bac+5, master européen

L’Ircom c’est aussi :

– Établissement de Formation au Travail Social, dispensant un CAFERUIS

– Ircom Conseil, formation continue dans les domaines de la communication et du management

– Laboratoire de recherche, composé de deux chaires – Management du Travail Vivant et Culture et Patrimoine Vivants

