Prières pour les personnes victimes d’abus

La journée annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes de violences, d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Eglise a lieu ce vendredi 8 mars.

En réponse à l’invitation lancée par le pape François en 2021, une journée est consacrée à la prière pour les personnes victimes d’abus dans le calendrier liturgique. Elle a lieu le troisième vendredi de carême. Elle invite à faire mémoire et à prier tout particulièrement pour les personnes victimes de violences sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église.

Dans cette perspective, les diocèses et paroisses sont invités à organiser des temps forts et à confier les victimes au Seigneur par leurs prières. La Conférence des évêques de France (CEF) propose des intentions spécifiques, pour la prière personnelle ou communautaire, qui peuvent être reprises pour la messe du troisième dimanche de carême.

Tu es le Dieu qui libères



ta loi redonne vie



Que l’Esprit Saint nous donne la clairvoyance