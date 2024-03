Le MRP, grand parti démocrate-chrétien issu de la Résistance, est à l’origine de l’entrée en politique d’une génération de femmes qui vont, pour la première fois, participer à l’exercice du pouvoir et marquer leur époque.

Lorsqu’on parle de l’entrée des femmes dans la vie politique française, on pense d’abord aux nominations de sous-secrétaires d’État dans le gouvernement du Front populaire ou à l’élection des femmes députés communistes à la Libération. Si on connaît son importance dans la naissance du projet européen, on ignore souvent que la démocratie chrétienne fut, après la Seconde Guerre mondiale, un vecteur important de féminisation de la politique française. En effet, le Mouvement républicain populaire (MRP), le grand parti démocrate-chrétien issu de la Résistance, est à l’origine de l’entrée en politique d’une génération de femmes qui vont, pour la première fois, participer à l’exercice du pouvoir.

Une volonté politique

Ce lien entre démocratie chrétienne et féminisation de la vie politique est d’autant plus remarquable que le déclin rapide du MRP après les élections législatives de 1951 est corrélé avec un net retrait des femmes de la vie publique. Il faudra attendre 1974 et le premier gouvernement Chirac pour qu’elles retrouvent un véritable rôle avec les ministres Françoise Giroud et Simone Veil. Portées par le suffrage féminin, obtenu en 1944 grâce notamment à l’action du résistant démocrate-chrétien Robert Prigent, 33 femmes entrent dans l’Assemblée constituante de 1945. Parmi ces députées, neuf appartiennent au MRP qui représente le deuxième groupe féminin après celui du parti communiste et ses 17 femmes. Si le phénomène reste numériquement marginal au regard des 586 parlementaires, il est réel et il faudra attendre 1981 pour retrouver des législatures aussi féminisées que celles des années 1945 à 1951.