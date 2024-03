Les dix livres les plus vendus cette semaine à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 23 au 29 février dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

1

LETTRES À ALMA QUI N’A PLUS BESOIN DE DIEU



Cerf

Résumé : Luc de Bellescize, Cerf, février 2024. Minnie vient de mourir. C’était la grand-mère d’Alma. Où est-elle maintenant qu’elle est morte ? La retrouvera-t-elle un jour ? « Si Dieu n’existe pas, vous ne la reverrez jamais. Sans âme immortelle, il faut laisser ici toute espérance », lui répond le père Luc de Bellescize, prêtre ami de la famille venu célébrer les funérailles. S’engage alors un échange épistolaire entre la jeune femme et le prêtre. À l’heure d’enterrer son aïeule, le père Luc lui propose de déterrer Dieu des profondeurs de son cœur, d’entrer dans le sens caché de la vie et de la mort, de l’amour et de l’éternité. Une correspondance qui montre que la foi est une source inépuisable de vie et d’audace pour affronter les défis du monde contemporain. Retrouvez-le en librairie.

2

COMMENT ÇA VA PAS ? : CONVERSATIONS APRÈS LE 7 OCTOBRE



Grasset

Résumé : Delphine Horvilleur, Grasset, février 2024. Dix conversations réelles ou imaginaires entre l’auteure et sa douleur, Claude François, les antiracistes ou encore ses enfants, engendrées à la suite de l’attaque d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se déleste ainsi du poids de la sidération et de la souffrance des autres. Retrouvez-le en librairie.

3

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Le père François Potez a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Il nous partage son expérience dans cet ouvrage : on ne se marie pas parce qu’on s’aime, mais parce qu’on a décidé de s’aimer, proposant ici une éducation à l’amour dans le mariage comme don de soi. Il souligne l’importance de l’amitié dans l’amour : l’amitié est à l’amour ce que l’armature est au béton armé. Ces pages lumineuses débordant d’espérance et de bons conseils sauront toucher tous les couples : fiancés, jeunes et moins jeunes mariés. Retrouvez-le en librairie.

4

AKEDIA : LE DIABLE AU DÉSERT



Cerf

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, février 2024. Un moine retiré dans le désert depuis longtemps engage un dialogue avec un visiteur qu’il reconnaît comme étant le diable. Le premier est face à la tentation de sombrer dans le désespoir, autrement dit l’akédia, qui désigne un moment de faiblesse et de torpeur bien connu des pères du désert et très présent dans la littérature ascétique. Une pièce de théâtre spirituelle sur la dépression. Retrouvez-le en librairie.

5

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chefs-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

6

MARCHE AU DÉSERT SUR LE CHEMIN DE SAINT-GUILHEM



Salvator

Résumé : Antoine de Suremain, Salvator, février 2024. Récit d’un parcours de 250 kilomètres sans vivres, durant lequel l’auteur se nourrit exclusivement des fruits et des plantes comestibles qu’il trouve sur le chemin de randonnée reliant Aumont-Aubrac et Saint-Guilhem-le-Désert. Une aventure survivaliste qui devient un voyage intérieur au fil des jours. Retrouvez-le en librairie.

7

Le murmure



Gallimard

Résumé : Christian Bobin, Gallimard, février 2024. Commencé en juillet 2022 et terminé au cours des semaines précédant la mort de l’écrivain en novembre 2022, ce recueil de poèmes témoigne d’une course entre l’amour et la mort dont l’amour sort finalement vainqueur. Retrouvez-le en librairie.

8

STAT CRUX : REGARDS SUR LA CROIX



Première Partie

Résumé : Première partie, février 2024. À l’occasion de l’exposition Stat crux, présentée au Collège des Bernardins, Paule Amblard, Sylvie Germain, Olivier Kaeppelin, Didier Pourquery, Robert Redeker et Martin Steffens se confrontent aux oeuvres du peintre François-Xavier de Boissoudy et s’expriment sur le mystère de la croix. Un dialogue entre peinture et écriture, éclairé par la présentation de Richard de Seze et les photographies d’Alexis Congourdeau. Retrouvez-le en librairie.

9

L’AMOUR QUE VOUS AUREZ LES UNS POUR LES AUTRES…



Artège

Résumé : Emmanuel Tourpe,Artège, février 2024. Tout le monde cherche à réformer l’Église. Et si on commençait par la révolution de l’amour, par revenir au commandement central : « À l’amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra comme mes disciples » ? Dans cet ouvrage choc, Emmanuel Tourpe remet au centre du jeu chrétien l’amour, plus grand que la foi et que l’espérance. Dans un contexte de débats internes à l’Église extrêmement violents, mais aussi de haines entre catholiques sur les réseaux sociaux, il rappelle l’essentiel du propos. L’amour seul est digne de foi. Retrouvez-le en librairie.

10

UN CHEMIN DE LIBERTÉ POUR TOUS : LE COMBAT SPIRITUEL



Mame

Résumé : Don Louis Hervé Guiny, Mame, février 2024. Cet ouvrage de spiritualité pratique veut montrer que le combat spirituel est une réalité banale de la vie chrétienne, que la lutte qu’elle implique est dirigée pour la liberté. Retrouvez-le en librairie.