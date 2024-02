IVG dans la Constitution : des réactions rares mais courageuses

Le Sénat a voté mercredi 28 février l’inscription de l’IVG dans la Constitution en des termes identiques à ceux de l’Assemblée. Les réactions saluant ce vote "historique" se sont multipliées. Plusieurs personnalités ont néanmoins dénoncé courageusement une telle décision.

« Fierté immense », « une décision historique », « une avancée pour toutes les femmes », « un vote qui fait honneur à notre société »… Les réactions se sont multipliées sur les plateaux et les réseaux sociaux après le vote du Sénat ce mercredi 28 février en faveur d’une « liberté garantie » à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Tandis que le Parlement va se réunir en Congrès ce lundi à Versailles pour inscrire l’IVG dans la Constitution, d’autres personnalités ont aussi tenu à réagir pour dénoncer et s’inquiéter d’une telle décision.

« La mort semble plus protégée que la vie n’est encouragée », a dénoncé Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, dans une tribune de La Croix. Et l’archevêque de rappeler : « Aujourd’hui comme hier, l’espérance comme la vie sont des sports de combat. Il ne s’agit pas de combattre contre les autres, mais contre soi-même et la tentation de baisser les bras, de ne plus croire l’action humaine porteuse de fruits. » « Il est où, le « il faut sauver des vies », refrain officiel pendant le covid ? »n a de son côté interpellé Mgr Touvet, évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon « Quelle tristesse de voir tous ces retourneurs et retourneuses de veste qui naviguent à vue, sans conviction, selon les vents électoraux et les portefeuilles ministériels ! »