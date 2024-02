40 jours pour… délaisser les applications de ventes privées

Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Les applications de ventes privées ont fleuri en nombre ces dernières années. Et il y en a pour tous les goûts ! Vêtements, objets de décoration, ustensiles de cuisine, produits culinaires, bijoux… Pour être certain de ne pas en rater une, il est même possible de se mettre des alertes afin d’être prévenu que ladite vente va commencer et s’assurer ainsi d’être dans les premiers à acheter les produits tant désirés. Le fait de vouloir profiter de « bonnes affaires » pour renouveler une garde-robe abîmée ou remplacer un meuble cassé est bien légitime. Mais s’assujettir à ces applications et ces alertes, pas toujours consciemment, dans une quête sans fin d’acquisition de biens peut vite devenir une forme d’esclavage.

L’idée n’est pas ici de clouer au pilori les applications de ventes privées. Elles ont bien évidemment leur intérêt. Mais il est important de ne pas en devenir esclave. Alors si votre premier réflexe le matin est d’aller y faire un tour pour voir les marques et les produits proposés, si votre smartphone est rempli d’alertes afin de ne pas rater celles qui vous intéressent, peut-être pouvez-vous vous interroger, en ce temps de carême, pour savoir si une telle routine est ajustée. Si vous en avez plusieurs d’installées, peut-être pouvez-vous en désinstaller quelques-unes ? Si elles sont en première page, peut-être pouvez-vous les mettre à la fin de vos applications et ne les consulter que si un besoin se fait sentir ? Et pourquoi ne pas profiter de ces quelques minutes grapillées les yeux rivés sur votre téléphone pour offrir votre journée à Dieu ?

Booster sa journée

Prier le matin, c’est remettre tout ce qui va arriver pendant la journée dans la main de Dieu. C’est Lui offrir toutes les joies comme les peines, les efforts comme les faiblesses. C’est Lui confier ce qui s’annonce difficile ou important : un rendez-vous professionnel, un examen médical, un rapport à rédiger en urgence… En privilégiant ces quelques minutes pour la confier au Seigneur plutôt que de scroller les applications de ventes privées, on donne le ton (et le temps) pour booster sa journée entière !