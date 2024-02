Cette belle étape du chemin vers le sacerdoce trop souvent oubliée

Dans la grande aventure qu'est le sacerdoce, les séminaristes passent par plusieurs étapes avant de faire le grand saut vers l'ordination. Parmi elles, le lectorat. C'est justement ce moment d'importance qu'ont vécu les séminaristes de la communauté Saint-Martin le dimanche 26 février.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Consacrer sa vie à Dieu est un choix de vie à la fois drastique et exigeant. C’est la raison pour laquelle le chemin vers le sacerdoce est jalonné d’étapes qui permettent aux séminaristes de s’engager progressivement et en toute liberté avant le moment décisif de l’ordination. Parmi elles, celle de l’institution au lectorat, qui correspond au second cycle du séminaire, celui de la « configuration au Christ ». Une étape primordiale que les séminaristes de la communauté Saint-Martin ont passée le dimanche 26 février, au cours d’une messe forte en émotions.