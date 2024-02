Les trois batailles à mener dès le réveil

La paresse, le manque de prière, le retard : voici trois mauvaises habitudes contre lesquelles lutter dès le matin pour commencer la journée du bon pied.

Vous sentez-vous souvent submergé par le nombre de choses à faire ? Cela est peut-être dû à de mauvaises habitudes instaurées notamment le matin et qui peuvent impacter toute votre journée. Avec de simples ajustements, vous aurez une meilleure qualité de vie et une meilleure santé émotionnelle. Ces bonnes habitudes vous aideront à gagner les premières batailles dès le matin et vous donneront la force d’affronter d’autres batailles plus importantes au cours de votre journée. Voici quelques bonnes habitudes que vous pouvez adopter dès le lever du soleil.

1

LA PARESSE



Le matin, le réveil vous semble être votre pire ennemi ? Qui n’a jamais pensé cela après un sommeil profond et agréable… Quand l’alarme sonne soudainement pour vous crier qu’il est temps de se lever, votre première réaction est peut-être celle de le retarder pour vous reposer quelques minutes de plus, mais qu’en pensez-vous ? Vous avez déjà perdu la première bataille de la journée : celle contre la paresse. La solution serait d’appliquer « la minute héroïque » proposée par saint Josemaría Escrivá de Balaguer dans son livre Chemin : « La minute héroïque. — C’est l’heure précise de te lever. Sans hésitation : une pensée surnaturelle et… debout ! — La minute héroïque : tu as là une mortification qui renforce ta volonté et n’affaiblit pas ta nature » [n° 206].

2

L’OUBLI DE LA PRIÈRE



Les autres batailles sont liées à la première, car le fait de retarder le réveil amène à se lever plus tard, à avoir moins de temps pour se préparer, et à délaisser par exemple la prière. Comment y remédier ? Au réveil, donnez priorité au Seigneur, consacrant quelques minutes pour confier cette nouvelle journée à Dieu et en étant conscient que chaque jour est un nouveau départ et une bonne occasion pour donner le meilleur de soi-même. N’oubliez pas de confier vos activités et toute votre journée à la Vierge Marie, pour qu’elle vous aide à surmonter les tentations et les péchés avec prudence et tempérance.

3

LE RETARD



Dès votre réveil et au cours de toute votre journée, luttez contre le retard : réservez un temps spécifique et adéquat pour chaque chose, ne vous laissez pas distraire et essayez de finir à temps ce que vous devez accomplir. Ensuite prenez l’habitude d’arriver en avance à chaque rendez-vous, à l’école, au travail ou avec vos amis, car le temps des autres est aussi précieux que le vôtre. Ce sont des bonnes habitudes qui changeront le reste de votre journée.