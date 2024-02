Matthieu, Marc, Luc et Jean… bienvenue à ces quadruplés slovènes !

Ce n’est pas si courant d’avoir des quadruplés, encore moins courant de leur donner le nom des quatre évangélistes ! C’est ce qui vient d'arriver à un couple slovène qui, tellement reconnaissant d’accueillir quatre enfants, les a placé sous de hauts et saints patronages.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

C’est mi-janvier qu’a eu lieu la bonne nouvelle à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Une femme de 31 ans a donné naissance, par césarienne, à des quadruplés nés en bonne santé mais prématurément, à sept mois de grossesse. Une naissance « particulièrement inhabituelle » pour le directeur de l’hôpital, et bien sûr pour les parents.

L’heureux papa a rapidement partagé sa joie sur ses réseaux sociaux, annonçant la naissance de ses quatre garçons: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Une sacrée référence biblique, en remerciement à ces quatre vies données. « Loué soit Dieu, Saint Basile et ma femme – Matthieu, Marc, Luc et Jean viennent d’arriver », a-t-il ainsi écrit sur Facebook, en publiant une photo des enfants, ce qui lui a valu des milliers de commentaires et de félicitations, ainsi qu’une interview à la télévision slovène. Le couple en a ainsi profité pour remercier les équipes de l’hôpital qui les ont si bien accompagnés.

Rentrés ensuite chez eux, ils ont pu retrouver leur fils ainé, un petit garçon de cinq ans, nommé Constantin. Un empereur pour accueillir des évangélistes, il n’en fallait pas moins !