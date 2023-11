Quand des jumeaux baptisent des jumeaux !

Pour faire baptiser Andrew et Guinna, ses jumeaux âgés d'un mois, le 20 août, un couple américain a fait appel au nouveau curé de la paroisse. Surprise, celui-ci était accompagné d’un diacre, son propre frère jumeau !

Kristin et Luke Renwick sont les heureux parents de quatre enfants : Arthur, Grace et les jumeaux Gianna et Andrew, nés le 18 juillet dernier. Le couple s’attendait à la possibilité d’avoir une « surprise » pour ce troisième enfant très attendu, car il y a des jumeaux dans la famille de Kristin. Après une fausse couche, le couple s’est réjouit de voir deux bébés apparaître lors de l’échographie. « Nous avons doublé notre famille », s’amuse encore Luke.

Tout à leur joie de l’annonce, ce couple de catholiques pratiquants s’est rapidement rapproché du jeune curé de leur paroisse, le père Ben Daghir, ordonné au printemps 2022 pour le diocèse de Pennsylvanie, afin de préparer le baptême des bébés. Et c’est lors d’une réunion de préparation que le jeune prêtre leur a confié une amusante proposition : lui-même ayant un frère jumeau, actuellement diacre, accepteraient-ils que son frère soit également présent au baptême ? Le couple accepte avec enthousiasme et se réjouit de cette occasion unique: il est peu courant que des jumeaux baptisent des jumeaux !

Triplette de jumeaux

C’est ainsi que le 20 août dernier, tout juste âgés d’un mois, Andrew et Gianna ont été baptisés à l’église St Mary de Reynoldsville, en Pennsylvanie. Si traditionnellement dans cette paroisse, les baptêmes ne se font pas pendant la messe, ce fut exceptionnellement le cas à la demande des parents, afin d’apporter un témoignage vivant et plein de joie à l’ensemble de la communauté paroissiale. Un moment que personne n’oubliera sans doute, car ce n’était pas une, ni deux, mais bien trois paires de jumeaux qui étaient présentes ce jour-là ! En plus des bébés et des célébrants, se trouvaient la mère et la tante de Kristin, sœurs jumelles également.

Des prénoms plein de sens

Lors de la célébration du baptême, Kristin et Luke ont profité de l’occasion pour expliquer la signification particulière des prénoms choisis pour leurs jumeaux. Depuis 2015, le couple est en effet très engagé dans le parcours Alpha. Un jour, lors d’une rencontre, ils sont marqués par la phrase d’un participant: « Nous ne pouvons pas tous être des « saint Pierre », mais nous pouvons tous être des « saint André » », expliquait-il, faisant référence au fait que c’est André qui a présenté Pierre à Jésus. Cela a profondément touché Luke qui témoigne: « J’ai toujours aimé le fait que nous soyons réunis ici pour présenter Jésus aux gens ». Quant à Gianna, elle porte le nom de Sainte Gianna Molla, l’une des saintes préférées de Kristin. « Je suis médecin de famille. J’ai donc toujours été attirée par sainte Gianna parce qu’elle était pédiatre et qu’elle a également dirigé le mouvement pro-vie, ce qui me tient particulièrement à cœur », confie encore la maman. Les parents s’amusent encore de ce baptême plein de jumeaux et d’Esprit saint, et concluent s’émerveiller chaque jour du lien spécial qui unit leurs bébés aujourd’hui âgés de trois mois. « Un miracle de Dieu ».