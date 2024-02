40 jours pour… perdre l’habitude de lire ses mails dès le réveil

Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Tentant, n’est-ce pas, de jeter un coup d’œil à ses mails lorsqu’on éteint l’alarme de son téléphone, avant même d’embrasser son conjoint, avant même de confier sa journée au Seigneur ? Mais assez souvent, un mail en appelle un autre, puis un autre, et très vite on a la tête dans les urgences ou les dossiers du jour… et on ne saisit pas ces fabuleux cadeaux que Dieu nous faits : sa présence, son amour, sa miséricorde, qu’il offre généreusement chaque matin, que nous sommes libres d’accueillir ou non, mais qui ont cette capacité à illuminer la journée de celui qui les accepte. Lire ses mails dès le réveil, c’est s’éloigner de tout cet amour que Dieu a pour nous, c’est refuser une rencontre avec le Seigneur, alors qu’il y a de grandes chances pour que les mails puissent attendre un peu.

Lors de l’audience générale du 4 novembre 2020, le pape François rappelle que la prière doit être « le premier désir de la journée », « quelque chose que l’on pratique à l’aube, avant que le monde ne se réveille », car elle « donne une âme à ce qui autrement resterait sans souffle ». Avant lui, les pères du désert invitaient aussi à mettre Dieu en première position. Notre première pensée, le matin, doit être pour lui : « Que ta bouche rende dès ton réveil hommage à Dieu en lui offrant des cantiques ou des psaumes, car la première occupation, qu’elle soit bonne ou mauvaise, à laquelle l’esprit s’attache dès le matin sera moulue au fil de la journée. Alors sois chaque jour le premier à semer le bon grain, avant que l’ennemi ne t’envahisse avec l’ivraie. » Si, par la prière, nos premières pensées vont vers Dieu, alors notre journée n’en sera que plus belle et notre âme revigorée.

Il peut s’agir d’une simple pensée. Benoît XVIdisait : « Il ne faut pas commencer ni finir une journée sans avoir au moins un bref contact avec Dieu ». Pas nécessairement une longue prière donc, mais un élan du cœur, un geste, comme celui de lever les mains pour bénir la journée, un mot de louange ou de gratitude, au réveil. Le pape François a proposé une phrase toute simple lors de l’Angélus du 16 octobre 2022. Une unique phrase pour rendre grâce et confier à Dieu cette nouvelle journée qui commence : « Seigneur, je te remercie et je t’offre ce jour. » Une belle habitude à prendre pendant le carême !