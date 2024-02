La restauration du célèbre baldaquin de la basilique Saint-Pierre a commencé. Entouré d'échafaudages, il sera en travaux jusqu'au mois de décembre 2024, juste avant le début du Jubilé 2025.

Les fidèles et les touristes qui viendront admirer dans les prochains mois la splendeur de Saint-Pierre de Rome vont devoir s’habituer à la présence – temporaire, heureusement -, de grands échafaudages en plein cœur de la basilique. Ils entourent désormais pour quelques mois le célèbre baldaquin du Bernin qui surplombe l’autel central et rappelle la présence du tombeau de l’apôtre Pierre. L’objectif : permettre la restauration de cette gigantesque sculpture de bronze de près de 30 mètres de hauteur pour le Jubilé 2025, 250 ans après sa dernière rénovation. Débutés le 14 février, les travaux vont durer jusqu’au mois de décembre sous les yeux des visiteurs, la basilique demeurant ouverte. Ils ne devraient pas empêcher les diverses cérémonies habituellement célébrées à l’autel de la Confession, notamment celles de la Semaine sainte et plus particulièrement de Pâques a annoncé le cardinal Gambetti.

Un chef d’œuvre signé Bernini

Le baldaquin a été commandé en 1624 par le pape Urbain VIII à son architecte personnel, Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, ce dernier recevant l’aide de l’architecte de la basilique Francesco Borromini qui s’assura de l’adéquation des proportions de l’œuvre à l’édifice. Si la coopération des deux hommes ne se fit pas sans tensions, ils parvinrent, assistés de nombreux fondeurs, sculpteurs, charpentiers et ouvriers de talent, à terminer ce chantier en 1634 après dix ans de travaux.

Découvrez le baldaquin entouré d’échafaudages en images :