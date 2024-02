Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 9 au 15 février dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

1

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chefs-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

2

Le Murmure



Gallimard

Résumé : Christian Bobin, Gallimard, février 2024. Commencé en juillet 2022 et terminé au cours des semaines précédant la mort de l’écrivain en novembre 2022, ce recueil de poèmes témoigne d’une course entre l’amour et la mort dont l’amour sort finalement vainqueur. Retrouvez-le en librairie.

3

EN AVANT PÂQUES AVEC SAINTE BERNADETTE



Artège

Résumé : Artège, janvier 2024. Un chemin de carême à parcourir en compagnie de Bernadette Soubirous tout au long d’un livret proposant des informations sur la sainte et des recommandations à destination de l’enfant. Pour chaque semaine, une activité ludique est proposée. Avec un guide de confession pour se préparer au sacrement de réconciliation. Retrouvez-le en librairie.

4

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Le père François Potez a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Il nous partage son expérience dans cet ouvrage : on ne se marie pas parce qu’on s’aime, mais parce qu’on a décidé de s’aimer, proposant ici une éducation à l’amour dans le mariage comme don de soi. Il souligne l’importance de l’amitié dans l’amour : l’amitié est à l’amour ce que l’armature est au béton armé. Ces pages lumineuses débordant d’espérance et de bons conseils sauront toucher tous les couples : fiancés, jeunes et moins jeunes mariés Retrouvez-le en librairie.

5

UN CARÊME DANS L’ESPÉRANCE : 40 JOURS POUR SE PRÉPARER À LA JOIE DE LA RÉSURRECTION



Mame

Résumé : Don Montfort de Lassus Saint-Geniès, Mame, janvier 2024. Pendant quarante jours, ce carnet propose des extraits de la parole de Dieu, des méditations, des prières et des suggestions d’attention aux autres. Il permet d’utiliser son temps de carême pour améliorer sa vertu d’espérance. Retrouvez-le en librairie.

6

LETTRES À ALMA QUI N’A PLUS BESOIN DE DIEU



Cerf

Résumé : Luc de Bellescize, Cerf, février 2024. Minnie vient de mourir. C’était la grand-mère d’Alma. Où est-elle maintenant qu’elle est morte ? La retrouvera-t-elle un jour ? « Si Dieu n’existe pas, vous ne la reverrez jamais. Sans âme immortelle, il faut laisser ici toute espérance », lui répond le père Luc de Bellescize, prêtre ami de la famille venu célébrer les funérailles. S’engage alors un échange épistolaire entre la jeune femme et le prêtre. À l’heure d’enterrer son aïeule, le père Luc lui propose de déterrer Dieu des profondeurs de son cœur, d’entrer dans le sens caché de la vie et de la mort, de l’amour et de l’éternité. Une correspondance qui montre que la foi est une source inépuisable de vie et d’audace pour affronter les défis du monde contemporain. Retrouvez-le en librairie.

7

D’OR ET DE JUNGLE



Calmann-Lévy

Résumé : Jean-Christophe Rufin, Calmann-Lévy, février 2024. Sur les rivages de la mer de Chine méridionale, le sultanat de Brunei, petit pays d’or (noir) et de jungle, mène, dans un décor des Mille et Une Nuits, une existence prospère et en apparence paisible. Pourtant, un coup d’État d’un nouveau type va s’y dérouler et le livrer « clefs en main » à une grande entreprise californienne du numérique. Flora est la petite-fille d’un célèbre mercenaire qui a passé sa vie à renverser des pouvoirs établis. Fascinée par son exemple, elle s’engage dans le milieu dangereux des agences de sécurité privées. Elle se retrouve plongée au cœur de cette opération de subversion sans précédent. Ce grand roman d’aventures contemporain met en scène à la fois le basculement d’un pays et le parcours d’une femme, habitée par un irrépressible goût de l’action, de l’interdit et du danger. Retrouvez-le en librairie.

8

PÊCHEUR DE PERLES



Gallimard

Résumé : Alain Finkielkraut, Gallimard, janvier 2024. Accumulant des carnets de citations depuis des décennies, l’homme de lettres part de phrases de Kundera, Valéry, Tocqueville, Woolf ou encore Nietzsche pour évoquer l’expérience de l’amour, la mort, les avatars de la civilité, le destin de l’Europe, la fragilité de l’humour, entre autres . Retrouvez-le en librairie.

9

DES LOUPS DÉGUISÉS EN AGNEAUX : PENSER LES ABUS DANS L’EGLISE



Cerf

Résumé : Fabrice Hadjadj, éditions du Cerf, janvier 2024. Philosophe et théologien, l’auteur aborde le sujet de l’abus sexuel au sein de l’Eglise, notamment à travers le scandale des frères Philippe et de Jean Vanier. Il met en lumière le dévoiement mystique qui est à l’origine de ce problème. Retrouvez-le en librairie.

10

VIVRE AVEC L’IRRÉPARÉ



Albin Michel

Résumé : Isabelle Le Bourgeois, Albin Michel, janvier 2024. Nous avons tous expérimenté dans nos vies d’hommes et de femmes le surgissement de l’irréparable : la mort, l’accident, l’humiliation, l’échec… autant de situations qui disent le définitif, le non-réparable. Mais comment, face à ces souffrances pérennes, distinguer l’irréparable de « l’irréparé » qui, lui, pourrait n’être pas définitif ? L’irréparé dit ce qui n’est pas encore réparé et, par-là, indique que cela pourrait l’être, laissant ouvert un champ de possibles. Telle est l’exploration d’Isabelle Le Bourgeois, qui va jusqu’à se demander s’il n’y aurait pas une part d’irréparé au sein même de Dieu, tel que nous le présente le récit biblique. Retrouvez-le en librairie.