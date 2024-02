Claire de Féligonde, mère de six enfants : « Avec Jésus, j’ai confiance »

Tout au long de cette année dédiée à la prière, Aleteia publie des témoignages de chrétiens dont la vie est transformée par la prière. C’est le cas de Claire de Féligonde, mariée et mère de six enfants, qui trouve dans son quotidien de multiples occasions de s’adresser au Seigneur.

« Avec Jésus, j’ai confiance », affirme avec assurance Claire de Féligonde. Âgée de 38 ans, installée en région parisienne, la jeune femme trouve dans la prière une respiration essentielle à sa vie de femme, d’épouse et de mère. Une expérience dont elle témoigne avec enthousiasme auprès d’autres mères à travers ses livres et ses podcasts. Une confiance inébranlable dans la présence et dans l’amour du Christ qui remonte à l’adolescence, lors d’une retraite à Paray-le-Monial. « Je croyais en Dieu mais il m’est soudain apparu évident que j’étais aimée, que Jésus était mon sauveur, et que tous les combats étaient gagnés d’avance car jamais je ne manquerais d’amour », confie-t-elle.

À partir de ce jour, Claire a ressenti le « besoin de s’ouvrir à cet amour » qui est pour elle source de charité, de courage, de créativité… « Il fallait que je prie, c’est devenu essentiel, cela donne du sens à tout ce que je vis, même aux gestes les plus répétitifs. Avec Jésus, tout prend du sens ». Mais dans le quotidien animé d’une famille nombreuse, il n’est pas évident de trouver du temps pour prier. « Je ne suis pas spécialiste de la prière, mais plutôt spécialiste des difficultés à prier ! », avoue joyeusement la mère de famille. Des obstacles qui n’ont pas freiné son désir de se rapprocher de Dieu. Elle lui a d’ailleurs confié en premier lieu cette difficulté : « Seigneur, tu as bien voulu que je sois mère, alors maintenant aide-moi ! Donne-moi des idées pour que la prière englobe ma journée ».

Converser avec Dieu tout au long de la journée

Les idées ne se sont guère fait attendre et Claire a élaboré quelques « techniques » pour converser avec Dieu tout au long de la journée. « Je ne ressens rien dans la prière. Mais je sais que Jésus est là, et cela me convient. C’est simple de lui parler », confie-t-elle, en donnant quelques exemples de ses prières quotidiennes. Un réveil difficile après une nuit hachée par les pleurs d’un bébé ? « Seigneur, je suis fatiguée mais je vais vivre avec toi cette journée, je t’offre ma peur de ne pas être à la hauteur. » Des enfants qui se disputent ? « Seigneur, bénis ces enfants ». Des caprices, des colères à gérer ? « Seigneur, aide-moi à ne pas perdre patience. » Une poésie longue et compliquée donnée par la maîtresse ? « Seigneur, bénis la maîtresse. » Un rendez-vous important pour son conjoint ? « Seigneur, je te confie mon mari et cet entretien qu’il appréhende. » Des amies que l’on voulait appeler mais la journée a filé trop vite ? « Seigneur, je te les confie. »

Pour Claire, chaque petit événement de la journée donne finalement une occasion de prier. « Dieu se sent concerné par tout », assure Claire de Féligonde. Saint Paul dit en effet : « Priez sans cesse ». Cela paraît impossible, difficile, pour le moins ambitieux. « Mais saint Paul a raison ! », s’exclame la jeune femme. « C’est ma respiration de maman, et quand j’y arrive, c’est merveilleux. Cela ne fait pas de moi une mère ou une épouse parfaite, loin de là, mais avec Jésus à mes côtés, je suis à ma place, je ne manque pas d’amour. Quels que soient les événements, je me sais sauvée, aimée, accompagnée. »

