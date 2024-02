Ce chercheur a une petite idée de ce qui rend les couples heureux

Les couples passés par la case "mariage" et qui se rendent régulièrement à l'église ensemble sont particulièrement heureux. C'est en tout cas ce qu'a affirmé début février le sociologue américain Brad Wilcox, professeur à l'université de Virginie et auteur du livre "Get Married" ("Mariez-vous").

Le secret de longévité des couples pourrait être le mariage et la messe. Selon Brad Wilcox, sociologue américain professeur à l’université de Virginie, les couples mariés qui vont régulièrement à l’église ensemble comptent parmi les plus épanouis. Un constat que le sociologue a posé en écrivant son livre Get Married (Mariez-vous), dans lequel il détaille les raisons pour lesquelles le mariage est de plus en plus remis en question par la société actuelle, alors même que celui-ci a toutes les chances de mener au bonheur.

« Ce que nous constatons, c’est que pour les femmes comme pour les hommes, le chemin vers la prospérité et le bonheur passe par le mariage. Ainsi, les femmes et les hommes mariés, par exemple, ont presque deux fois plus de chances d’être très heureux dans leur vie que leurs pairs célibataires », affirme le chercheur auprès de la chaîne télévisée catholique EWTN News. Plus encore, le facteur bonheur est renforcé lorsque les couples mariés se rendent ensemble à l’église et partagent un temps de prière en commun. « Les couples qui vont à l’église ensemble ont environ 15% de plus de chances d’être très heureux dans leur mariage », a déclaré Wilcox. « Ils sont environ 30 à 50 % moins susceptibles de divorcer, selon l’ensemble de données. » Fait encore plus révélateur, et tout aussi surprenant : ces couples ont tendance à entretenir plus facilement des relations sexuelles, même après de nombreuses années de mariage.

Le mariage, fondement de la société

Le mariage religieux est incessamment remis en question par la société actuelle et bien souvent perçu comme démodé, ce qui entraîne, selon Brad Wilcox, l’effondrement de cette institution. Un effondrement dû en grande partie à un discours de dévalorisation venu des élites, affirme le chercheur américain, ainsi qu’à un ensemble de mesures administratives et législatives qui le rendent de plus en plus inaccessible, notamment pour les classes ouvrières. La jeunesse poursuit par ailleurs de plus en plus des rêves carriéristes, reléguant le mariage au second plan d’une vie personnelle épanouie, juge encore Brad Wilcox, qui regrette une « fermeture du cœur » des jeunes américains au mariage.

