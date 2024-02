Turquie : reconvertie en mosquée, l’église Saint-Sauveur-in-Chora va rouvrir ses portes

Fermée depuis 2020 pour travaux en raison de sa conversion en moquée, l’église Saint-Sauveur-in-Chora va-t-elle prochainement rouvrir ses portes ? Plusieurs médias turcs ont annoncé la tenue de la prière du vendredi le 23 février. La Direction générale des fondations a réagi en indiquant que les travaux n’étaient pas encore terminés.

Petit bijou de l’art byzantin, l’église Saint-Sauveur-in-Chora a subi le même sort que Sainte-Sophie. En 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait en effet annoncé sa conversion en mosquée. Annoncée pour le mois d’octobre de la même année, l’opération avait finalement été gelée en raison de travaux de restauration. Mais depuis quelques jours, plusieurs médias turcs ont indiqué que la prière du vendredi pourrait y être faite le 23 février. Une annonce démentie par la Direction générale des fondations, qui dépend du ministère de la Culture et du Tourisme, qui a précisé qu’il fallait d’abord attendre que les travaux soient terminés. Si la date reste donc encore incertaine, l’échéance de la réouverture se rapproche.

L’annonce de la conversion de Saint-Sauveur-in-Chora en mosquée a entrainé de facto la fermeture de l’édifice, plusieurs fresques et mosaïques chrétiennes ornant l’intérieur de l’édifice représentant différentes étapes de la vie de Jésus, de Marie ainsi que divers saints de l’Église. Située dans un quartier occidental d’Istanbul, l’église Saint-Sauveur-in-Chora qui date du Ve siècle, est un joyau de l’art byzantin. Connue pour ses somptueuses fresques et mosaïques qui recouvrent intégralement ses murs et dômes, elle a été convertie en mosquée en 1511 par les Turcs Ottomans. En 1948, elle était devenue un musée ouvert au public dès 1958.

