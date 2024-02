Les dix livres les plus vendus en ce moment à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 2 au 8 février dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER…



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Le père François Potez a consacré une grande partie de son sacerdoce à accompagner les fiancés et les jeunes mariés. Il nous partage son expérience dans cet ouvrage : on ne se marie pas parce qu’on s’aime, mais parce qu’on a décidé de s’aimer, proposant ici une éducation à l’amour dans le mariage comme don de soi. Il souligne l’importance de l’amitié dans l’amour : l’amitié est à l’amour ce que l’armature est au béton armé. Ces pages lumineuses débordant d’espérance et de bons conseils sauront toucher tous les couples : fiancés, jeunes et moins jeunes mariés Retrouvez-le en librairie.

2

EN AVANT PÂQUES AVEC SAINTE BERNADETTE



Artège

Résumé : Artège, janvier 2024. Un chemin de carême à parcourir en compagnie de Bernadette Soubirous tout au long d’un livret proposant des informations sur la sainte et des recommandations à destination de l’enfant. Pour chaque semaine, une activité ludique est proposée. Avec un guide de confession pour se préparer au sacrement de réconciliation. Retrouvez-le en librairie.

3

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chefs-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

4

DES LOUPS DÉGUISÉS EN AGNEAUX : PENSER LES ABUS DANS L’EGLISE



Cerf

Résumé : Fabrice Hadjadj, éditions du Cerf, janvier 2024. Philosophe et théologien, l’auteur aborde le sujet de l’abus sexuel au sein de l’Eglise, notamment à travers le scandale des frères Philippe et de Jean Vanier. Il met en lumière le dévoiement mystique qui est à l’origine de ce problème. Retrouvez-le en librairie.

5

UN CARÊME DANS L’ESPÉRANCE : 40 JOURS POUR SE PRÉPARER À LA JOIE DE LA RÉSURRECTION



Mame

Résumé : Don Montfort de Lassus Saint-Geniès, Mame, janvier 2024. Pendant quarante jours, ce carnet propose des extraits de la parole de Dieu, des méditations, des prières et des suggestions d’attention aux autres. Il permet d’utiliser son temps de carême pour améliorer sa vertu d’espérance. Retrouvez-le en librairie.

6

DIEU AVEC NOUS : MON CARNET DE CARÊME : 40 JOURS POUR AVANCER VERS LA JOIE DE PÂQUES



Éditions Emmanuel

Résumé : Éditions Emmanuel, janvier 2023. Pour accompagner l’enfant sur le chemin du carême, ce carnet présente un extrait de la parole de Dieu par jour, avec des prières et des petites actions à effectuer. Certains jours sont plus développés, avec des lectures complètes, des activités ludiques et des coloriages : le mercredi des cendres, les dimanches et les jours de la Semaine Sainte. Retrouvez-le en librairie.

6

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère Adrien Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

7

60 ICÔNES DE LA MÈRE DE DIEU



OnTau éditions

Résumé : Ariane de Saint-Marcq, OnTau éditions, février 2024. Présentation de soixante images antiques sur le mystère de dormition-assomption de la Mère de Dieu. Retrouvez-le en librairie. Retrouvez-le en librairie.

8

PÊCHEUR DE PERLES



Gallimard

Résumé : Alain Finkielkraut, Gallimard, janvier 2024. Accumulant des carnets de citations depuis des décennies, l’homme de lettres part de phrases de Kundera, Valéry, Tocqueville, Woolf ou encore Nietzsche pour évoquer l’expérience de l’amour, la mort, les avatars de la civilité, le destin de l’Europe, la fragilité de l’humour, entre autres . Retrouvez-le en librairie.

9

SA VIE POUR LA MIENNE



Artège

Résumé : Julie Grand, Artège, janvier 2024. A l’occasion du procès de l’attentat de Trèbes prévu en janvier 2024, l’otage du terroriste témoigne de son expérience. Elle retrace les circonstances du décès du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s’est sacrifié pour la sauver, et décrit son parcours de survivante, la dépression qui a suivi ainsi que le chemin parcouru depuis cet événement. Retrouvez-le en librairie.

10

éloge spirituel de l’imperfection



Artège

Résumé : Alexia Vidot, Artège, novembre 2023. Les imperfections sont décrites comme les jalons d’un véritable épanouissement spirituel puisqu’elles donnent l’occasion à chacun de se corriger et de mieux se connaître pour mieux accepter d’être aidé et aimé. Retrouvez-le en librairie.